Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Guardia Civil desmiente un extendido mito: "No esperes"
Virales

Virales

La Guardia Civil desmiente un extendido mito: "No esperes"

"Cada segundo puede ser decisivo".

Elena Santos
Elena Santos
Agentes de la Guardia Civil durante un simulacro de rescate de un hombre desorientado en el Cuartel Teniente Muñoz Castellanos, el 4 de junio de 2025, en Madrid.Europa Press via Getty Images

Debido a las películas y series de ficción, se ha extendido la creencia de que, cuando desaparece una persona, hay que esperar 24 horas para poder denunciarlo, pero como ha explicado este martes la Guardia Civil en sus redes sociales, esto es falso. 

"#QueNoTeEngañen", ha tuiteado el Instituto Armado. De hecho, como recalcan en su publicación, "las primeras horas son las más importantes para encontrar a una persona".

"No esperes. Cada segundo puede resultar decisivo", incide antes de recordar el número de teléfono al que se puede recurrir, el 062.

Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, del Ministerio del Interior, se da la misma pauta. 

"Si usted se encuentra ante un hecho que esté relacionado con la desaparición de un familiar o una persona cercana o un conocido, no dude en denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo antes posible", aconsejan en su web.

"Al denunciar los hechos en el plazo más breve posible, desde el conocimiento de la desaparición, permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible", agregan. 

Además de este consejo de no esperar, recomiendan también seguir estos pasos:

  1. Antes de presentar la denuncia, efectuar una primera búsqueda en el domicilio o lugar en el que la persona desaparecida fue vista por última vez: "De esta forma, se puede determinar que la persona no se encuentra escondida, imposibilitada por haber sufrido una caída, estar herida, o por otras razones, especialmente ante casos de menores de edad y personas mayores".
  2. La denuncia se debe interponer ante la unidad policial más próxima al lugar en el que haya tenido conocimiento de la desaparición de una persona.
  3. Ayudará mucho a los investigadores disponer de la siguiente información: datos personales de la persona; día, hora y lugar en el que fue vista por última vez; descripción física y vestimenta; aportar una fotografía reciente; si padece alguna enfermedad, discapacidad o falta de autonomía y si necesita algún tratamiento médico vital.
Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 