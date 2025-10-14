La Guardia Civil desmiente un extendido mito: "No esperes"

Agentes de la Guardia Civil durante un simulacro de rescate de un hombre desorientado en el Cuartel Teniente Muñoz Castellanos, el 4 de junio de 2025, en Madrid.

Debido a las películas y series de ficción, se ha extendido la creencia de que, cuando desaparece una persona, hay que esperar 24 horas para poder denunciarlo, pero como ha explicado este martes la Guardia Civil en sus redes sociales, esto es falso.

"#QueNoTeEngañen", ha tuiteado el Instituto Armado. De hecho, como recalcan en su publicación, "las primeras horas son las más importantes para encontrar a una persona".

"No esperes. Cada segundo puede resultar decisivo", incide antes de recordar el número de teléfono al que se puede recurrir, el 062.

Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, del Ministerio del Interior, se da la misma pauta.

"Si usted se encuentra ante un hecho que esté relacionado con la desaparición de un familiar o una persona cercana o un conocido, no dude en denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo antes posible", aconsejan en su web.

"Al denunciar los hechos en el plazo más breve posible, desde el conocimiento de la desaparición, permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible", agregan.

Además de este consejo de no esperar, recomiendan también seguir estos pasos: