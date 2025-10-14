La Guardia Civil desmiente un extendido mito: "No esperes"
"Cada segundo puede ser decisivo".
Debido a las películas y series de ficción, se ha extendido la creencia de que, cuando desaparece una persona, hay que esperar 24 horas para poder denunciarlo, pero como ha explicado este martes la Guardia Civil en sus redes sociales, esto es falso.
"#QueNoTeEngañen", ha tuiteado el Instituto Armado. De hecho, como recalcan en su publicación, "las primeras horas son las más importantes para encontrar a una persona".
"No esperes. Cada segundo puede resultar decisivo", incide antes de recordar el número de teléfono al que se puede recurrir, el 062.
Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, del Ministerio del Interior, se da la misma pauta.
"Si usted se encuentra ante un hecho que esté relacionado con la desaparición de un familiar o una persona cercana o un conocido, no dude en denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo antes posible", aconsejan en su web.
"Al denunciar los hechos en el plazo más breve posible, desde el conocimiento de la desaparición, permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible", agregan.
Además de este consejo de no esperar, recomiendan también seguir estos pasos:
- Antes de presentar la denuncia, efectuar una primera búsqueda en el domicilio o lugar en el que la persona desaparecida fue vista por última vez: "De esta forma, se puede determinar que la persona no se encuentra escondida, imposibilitada por haber sufrido una caída, estar herida, o por otras razones, especialmente ante casos de menores de edad y personas mayores".
- La denuncia se debe interponer ante la unidad policial más próxima al lugar en el que haya tenido conocimiento de la desaparición de una persona.
- Ayudará mucho a los investigadores disponer de la siguiente información: datos personales de la persona; día, hora y lugar en el que fue vista por última vez; descripción física y vestimenta; aportar una fotografía reciente; si padece alguna enfermedad, discapacidad o falta de autonomía y si necesita algún tratamiento médico vital.