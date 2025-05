La inmejorable respuesta de una estadounidense a quien le dice que está "obsesionada" con ser española

Ryanne es una joven estadounidense que se mudó a España y que desde el primer día ha hecho todo lo posible para aprender y adaptarse a la cultura del país, aprender su idioma y ser una más de allí.

Ha publicado un vídeo en TikTok (@ryannelaguiri) contestando a un desafortunado comentario de un usuario de la red social que le decía que tenía una "obsesión" con ser española y que ni lo es "ni lo parece".

Ella no ha podido responder mejor y cientos y cientos de usuarios le han aplaudido por ello, dándole la razón. "Madre mía, si yo viviera aquí y no intentara aprender español, tú me dirías que me fuera a mi país", ha comenzado replicando en el vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas.

Sin embargo, como es completamente al contrario, "ahora dices que tengo una obsesión". "Vivo aquí y estoy aprendiendo el idioma, intentando aprender sobre la cultura, la gente...", ha explicado, dejando en evidencia que, haga lo que haga, ese usuario no va a estar conforme de ninguna manera.

"Yo sé que siempre va a haber gente que dice cosas así, y la verdad es que me importa una mierda, me da igual no ser española y no parecerlo, obviamente no lo soy", ha rematado.

Su respuesta ha sido corta, pero ha bastado para ser clara y llevarse el aplauso de los usuarios: "Pasa de la gente, a nosotros nos encanta que todos los que vengáis disfrutéis de nuestra cultura y os sintáis integrados en nuestro país".

