La inolvidable respuesta de un farmacéutico a los que dicen que no usan condón porque les "aprieta"

Xurxo Lobato via Getty Images

El perfil Farmacia Enfurecida, de Guillermo Martín, es una de las cuentas de divulgación farmacéutica más conocidas de España con más de medio millón de seguidores sólo en Instagram.

En las últimas horas ha logrado más de 2.000 'me gusta' con una publicación con un claro destinatario: aquellos que dicen que no se ponen preservativo porque les aprieta. Y lo ha hecho con una evidencia visual.

"Para los de 'no uso condón porque me aprieta'", ha escrito junto a un vídeo en el que se puede ver a un hombre enganchando un preservativo en una ducha y llenándolo de agua hasta límites insospechados.

La publicación ha generado cierta controversia pero Martín ha querido dejar claro desde el minuto uno que es humor. "No entiendo por qué hacéis esas cosas en vez de explicar que hay tallas y cómo buscar la adecuada. Mucha gente no lo sabe y esas burlas sin sentido dan la idea contraria: la talla da igual porque de todas maneras me cabe en la pierna", ha dicho una persona.

Y el farmacéutico ha replicado: "Mmm creo que a día de hoy todo el mundo sabe que hay diferentes tallas. Y todo el mundo sabe que el vídeo es una broma. Pero qué sé yo, igual vuelvo a sobrestimar la inteligencia humana".

No es la primera vez que un farmacéutico arrasa con una respuesta de este tipo. Hace unos meses, el divulgador Farmacéutico Fernández se pasó el juego con su respuesta a una persona que le dijo: "Yo tengo un colega que dice que no usa porque no encuentra de su talla, ni quiera los XL".

Y su respuesta fue simplemente histórica. El farmacéutico cogió un preservativo y se lo puso literalmente en la cabeza: "Tu colega es un miura, un triplodocus mastodóntico. ¿Me quieres decir que a mí, en uno normal, me cabe la cabeza, y que a tu colega, en un XL, no le cabe el pincelín'".