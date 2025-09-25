Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La insuperable respuesta de Toni Acosta cuando le dijeron que se tenía que quedar en bikini en un casting: la descartaron
"Soy impulsiva". 

La actriz Toni Acosta, durante un acto.GETTY

La actriz Toni Acosta ha recordado la contestación que dio en un casting para una serie de televisión cuando durante esas pruebas le pidieron que se quedase en bikini.

En una entrevista en Vanity Fair, la actriz ha señalado: "Yo recuerdo que fui a un casting que me dijeron: 'Bueno, pero tienes que llevar bikini'. ¿Bikini? A ver si me cogen y ya luego me pondré en forma".

"Y entonces hice la prueba y me dijeron: '¿Ahora te puedes quedar en bikini?'. Y yo dije: '¿Por qué? ¿Crees que en bikini lo voy a hacer mejor que así?'. No me lo dieron, claro. Me echaron como diciendo: '¿A esta la vamos a llamar?".

Acosta ha subrayado que aquello fue "mucho antes del me too": "Este fue para Al salir de clase. ¿Te acuerdas en Al salir de clase que luego hicieron como un campamento de verano? Luego las veía a todas en bikini y digo: '¿Tía, por qué no te pusiste en bikini? Qué pesada eres. Qué más da. Pero bueno, soy impulsiva. Es un poco mi problema". 

Lo sucedido recuerda a otra escena que contó la cantante Vanesa Martín, quien recordó la respuesta que le dio hace años a "un chico" que le dijo: "Si te abrieras un botón te iría mucho mejor la vida".

En una entrevista en Elle, la artista afirmó que en ese momento estaba comiendo delante de él y le dijo: "¿El botón para quién? ¿Para ti? Yo no necesito abrirme ningún botón para que me vaya mejor la vida".

"¿Tú qué sabes cómo me la vida a mí? Y yo soy la que decido cuándo me abro un botón. Y yo soy la que decido si quiero enseñar un body hasta el ombligo o quiero enseñar mi pierna hasta la altura de la cadera. Pero no me lo tiene que decir nadie para que a mí me vaya mejor", añadió.

