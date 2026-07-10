La lección de Isaías Lafuente a Tellado por lo que dice tras el incendio de Almería: "Hay que respetar antes de abrir la boca" 

El secretario general del Partido Popular Miguel Tellado está siendo noticia en las últimas horas por sus desafortunadas declaraciones tras el incendio de Los Gallardos, en Almería. En un nuevo ataque al Gobierno, el gallego ha afirmado que España necesita un Ejecutivo "centrado en la gestión".

Todo ello, en la misma mañana en la que se han conocido que la catástrofe ha dejado ya 12 víctimas. Las reacciones a las palabras de Tellado han sido inmediatas desde Moncloa, con Óscar Puente como ariete.

De las críticas al Gobierno vertidas por Tellado también se han hecho eco en La Ventana. El programa de la SER presentado por Carles Francino, que ha contado con un amplio equipo de colaboradores, ha informado del incendio en Los Gallardos, pero también de la controversia política que ha provocado.

Mientras se debatía sobre la necesidad de "un pacto de Estado" para la prevención de incendios. el periodista y escritor Isaías Lafuente ha tomado la palabra para dar una lección a Tellado.

"No es momento de hablar de esto"

"Antes, fíjate, existían los tres días de luto, los cien días de prueba para un gobierno y demás...", ha introducido Lafuente, para seguidamente apuntar que esta mañana "Tellado ya ha dicho que la prueba de que España necesita otro gobierno es lo que ha pasado en Almería".

Al hilo de esto, el colaborador de la SER ha aludido directamente a Tellado: "En Andalucía gobierna el Partido Popular; no sé en manos de quién está la diputación de Almería... Entonces, claro, hay que respetar un poquito, y sobre todo hay gente que debe respetarse un poquito a sí misma antes de abrir la boca".

"No son momentos de hablar de estas cosas, sino de ocuparse, primero, de que no haya más víctimas; en segundo lugar, de que el incendio se control; y en tercer lugar, de atender como corresponde a las víctimas y a sus familiares", ha sentenciado Lafuente.