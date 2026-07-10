Trump accede a tener conversaciones con Irán, pero avisa de que el alto el fuego "terminó"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la Alianza en Ankara, el 8 de julio de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes la reanudación formal de las conversaciones con Irán aunque ha avisado a la República Islámica de que esta decisión en modo alguno restaura el estado de alto el fuego, roto esta semana en medio de nuevos cruces de bombardeos entre ambos países por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", ha manifestado Trump en un escueto mensaje publicado en redes sociales.

Este pasado jueves, el mandatario estadounidense ya avanzó que tenía conocimiento de acercamientos iraníes para "llegar a un acuerdo" que ponga fin a este nuevo episodio de la crisis, aunque inmediatamente expresó su desconfianza sobre las intenciones de Teherán.

Sobre la posibilidad de una nueva ofensiva militar a gran escala en este conflicto, Trump ha remarcado que "la ganaría muy rápidamente" porque, ha insistido, Estados Unidos ya ha "ganado militarmente". "Les queda (a los iraníes) muy poco", zanjó ante los medios durante su viaje de vuelta a Estados Unidos tras participar en la cumbre de la OTAN en Ankara.