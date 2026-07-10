Una reacción química en una piscina de La Bisbal del Penedès (Tarragona) deja al menos 17 afectados: qué se sabe del incidente

Una reacción química por la mezcla de diversos compuestos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Tarragona) ha dejado al menos 17 afectados, 10 de ellos hospitalizados por los efectos sufridos.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha decidido derivar a 10 de los afectados al hospital, entre ellos a cinco menores, mientras que los otros siete afectados han sido dados de alta tras una primera inspección sanitaria en el lugar. De los hospitalizados todos están en estado menos grave o leve.

De los ingresados en centros hospitalarios, informa Europa Press, hay dos hombres en el Hospital de El Vendrell; una mujer y un hombre en el Hospital Sant Camil; una mujer y un hombre leve en el Hospital Joan XXIII y tres hombres y una mujer en el Hospital de Santa Tecla.

Además, cuatro hombres y tres mujeres con lesiones leves —un menor y seis adultos— que han sido atendidos y dados de alta en el mismo lugar.

Según han informado los Bomberos, a las 14:12 han recibido el aviso de que una mezcla de productos químicos había provocado una reacción, por lo que han evacuado la piscina y han delimitado un área de seguridad.

El Ayuntamiento ha pedido a toda la población que mantenga puertas y ventanas cerradas, y que evite salir a la calle salvo que sea estrictamente necesario. El consistorio explica que, aunque la nube tóxica en gran parte ya se ha disipado, por precaución, pide a la población que mantenga el confinamiento.

Los Bomberos, añade, han iniciado los trabajos para neutralizar la mezcla química que ha causado el incidente y equipos especializados vacían los depósitos afectados y trabajan para que los productos químicos dejen de representar ningún riesgo.