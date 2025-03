La nota que ha dejado a quienes limpian el hotel provoca multitud de reacciones y no todas buenas

La nota que una persona ha dejado en su habitación de hotel como muestra de agradecimiento a las personas que trabajan y limpian las estancias ha provocado cientos de aplausos, pero también algunas respuestas críticas.

Ha sido la usuaria de X @Ana9Lisa quien ha subido el escrito que ha dejado a las empleadas, que llevan a cabo una de las funciones más duras que existen dentro del turismo.

"Cuando voy a un hotel siempre me gusta dejar notitas y algún bombón para las personas que limpian. No sé si será una chorrada o no, pero os animo a hacerlo porque no cuesta nada y es un trabajo muy necesario que debería valorarse más, así que lo seguiré haciendo", explica la usuaria.

Como se puede ver en la imagen que ha subido, en la nota ha dejado escrito: "Gracias por una habitación impecable. Buen día".

En las reacciones, muchas personas aseguran que ellas también tienen detalles de este tipo y aplauden la iniciativa. "Pues créeme que la sonrisa se la sacas a las limpiadoras y lo van agradecer", dice un usuario. "Como administradora de hotel te digo que esos gestos siempre se agradecen. Ya que motivan a las personas a realizar siempre un trabajo de calidad. Muchas gracias!!", apunta otra.

Pero también hay quien se ha mostrado muy crítico con estos detalles. Por ejemplo, uno dice: "¿Este paternalismo con los pobres qué es? Rollo 'sé que tienes un trabajo de mierda pero toma 2 caramelos'. Oye no me tomes el pelo, ¿vas también persiguiendo barrenderos para darles chuches? Jaja es Mary Carrillo en los santos inocentes ('toma, para que celebréis en casa mi visita').

"¿¿No os da pudor mostrar de esa manera vuestro infantilismo mental??", pregunta otro.