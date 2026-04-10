La periodista Almudena Ariza retrata como nadie a Netanyahu tras acusar a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, respondiendo así a las declaraciones de Pedro Sánchez, quien cargó contra él por "su intolerable desprecio por la vida y el derecho internacional".

El presidente del Gobierno ha reclamado que el alto el fuego entre EEUU, Israel e Irán incluya también al Líbano tras la gran ofensiva israelí sobre territorio libanés horas después del acuerdo a tres.

La respuesta de Benjamin Netanyahu ha sido inmediata, asegurando en un videomensaje difundido en su perfil de X que "el Estado de Israel no se quedará callado ante quienes nos atacan".

Asimismo, ha afirmado que el gobierno español "ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, los soldados del ejército más moral del mundo". Unas declaraciones con las que trata de poner el foco sobre España.

"El ejército que ha asesinado a 70.000 gazatíes"

Tras escuchar las palabras del primer ministro israelí, Almudena Ariza, que fue corresponsal de TVE en Jerusalén hasta hace unos meses, ha sido muy contundente desde su cuenta de X.

"Netanyahu acusa a España de 'difamar" al 'ejército más moral del mundo' y advierte que 'pagará un precio'. Se refiere al ejército que ha asesinado a 70.000 gazatíes, la mayoría civiles, entre ellos 20.000 niños", ha dicho la periodista de TVE.

Asimismo, Almudena Ariza ha añadido que "solo en Líbano", el ejercito de Israel "ha matado a más de 2000 personas, en un mes, en una guerra ilegal". Palabras con las que ha recordado los crímenes que han cometido las tropas israelís desde que comenzó la ofensiva en Gaza.

La corresponsal de TVE ha sido muy crítica con Israel desde que arrancara este conflicto, que ha contado siempre con el apoyo y el beneplácito de EE.UU. Recientemente, Almudena Ariza denunció que Israel está repitiendo "el patrón" en Líbano.