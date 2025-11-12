Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Policía Nacional alerta de que está circulando un tipo de billete falso y explica cómo detectarlo
El Banco de España insiste en la importancia de comprobarlo de inmediato. 

Rodrigo Carretero
Billetes de 50, 100, 200 y 500 euros.

La Policía Nacional ha avisado a través de sus perfiles en las redes sociales de la proliferación de billetes falsos y ha dado algunos consejos, dirigidos especialmente a los profesionales del comercio y de la restauración, para poder detectarlos. 

"Cuidado, están circulando este tipo de billetes falsos. ¿Sabrías detectarlos? Recuerda estas tres palabras: toca, gira y mira", explica un agente en un vídeo.

"Toca el billete. Tiene que tener un relieve áspero y no ser como un papel normal. Gíralo, este valor tiene que reflejarse con la luz. Y mira: mira al trasluz. Aquí habrá una marca de agua, un hilo de seguridad y una ventana de seguridad. Si no cumple con estos requisitos, se trata de un billete falso, así que recuerda: que no te den gato por liebre", subraya.

¿Qué debes hacer si tienes un billete falso? 

El Banco de España asegura que en caso de que un ciudadano detecte un billete falso debe entregarlo "a las autoridades policiales, a una entidad de crédito o a cualquier sucursal del Banco de España". "En caso de resultar auténtico, recuperarás su valor", informa ese organismo.

A la entrega de los billetes y/o monedas presuntamente falsos en el Banco de España o en la entidad de crédito, nos facilitarán un recibo que servirá como justificante para realizar el seguimiento del expediente. Con el número de expediente que aparece en el recibo y el DNI puedes comprobar en cualquier momento el estado del expediente", asegura el Banco de España.

Si es falso, "el propietario pierde su valor"

"El resultado de la peritación se comunicará por correo electrónico o postal al contacto indicado en el momento de la apertura del expediente", indica el mismo organismo, que insiste en que "si en el análisis del Banco de España resulta que el billete o moneda es legítimo, este será canjeado al ciudadano o entidad financiera y el importe también podrá ser abonado en una cuenta corriente, si esta hubiera sido indicada en la apertura del expediente". 

El problema es que "si el billete o moneda es falso" "no es canjeable" y, por tanto, "el propietario pierde su valor". "Por eso, es muy importante comprobar el efectivo que recibimos en los cambios", insiste el Banco de España.

