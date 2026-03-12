Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo para frenar la subida del crudo por la guerra en Oriente Medio

Estados Unidos ha decidido recurrir a su mayor reserva energética para intentar enfriar el mercado del petróleo. El Departamento de Energía anunció este miércoles que liberará 172 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, una medida con la que Washington busca frenar la escalada de precios provocada por la guerra en Oriente Medio.

El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que la decisión ha sido autorizada por el presidente Donald Trump y que la liberación comenzará la próxima semana.

“Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días”, detalló Wright en un comunicado.

Una respuesta global al encarecimiento del crudo

La decisión de Estados Unidos llega acompañada de otra medida de gran alcance internacional. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció también este miércoles la liberación gradual de 400 millones de barriles de petróleo procedentes de las reservas estratégicas de sus países miembros.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad por los 32 Estados que forman parte del organismo y representa la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE, creada tras la crisis petrolera de 1973.

El precedente más cercano se produjo en 2022, cuando se activó una medida similar tras la invasión rusa de Ucrania.

El mercado sigue tensionado

Sin embargo, la intervención de las reservas no ha frenado de inmediato la presión en los mercados.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 7,87 %, hasta los 92,84 dólares por barril, reflejando que los inversores siguen observando con preocupación la situación energética global.

Solo en la sesión de este miércoles, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 6,77 dólares adicionales, tras haber subido ya un 4,55 % en la jornada anterior.

El aumento del precio indica que la liberación de reservas, una medida pensada para aumentar la oferta y contener el coste del crudo, no ha calmado del todo los temores del mercado.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la crisis

El epicentro de la tensión energética está en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo estratégico controlado por Irán por el que transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, además de importantes cargamentos de gas natural licuado y minerales estratégicos.

La guerra en Oriente Medio y las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní han reducido el tráfico de crudo en la zona y disparado la incertidumbre sobre el suministro global.

Para intentar garantizar el transporte de petróleo, el Gobierno de Trump anunció que el gigante asegurador Chubb será la principal compañía encargada de cubrir a los barcos que crucen el estrecho dentro de un nuevo programa de protección marítima.

La tensión en la región quedó patente este mismo miércoles, cuando tres barcos frente a las costas de Irán fueron alcanzados por proyectiles, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Un seguro energético para tiempos de crisis

La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos funciona como un colchón energético para situaciones de emergencia. Sus reservas se almacenan en gigantescas cavernas subterráneas en Texas y Luisiana y están diseñadas para estabilizar el mercado en momentos de crisis.

Ahora, con el conflicto en Oriente Medio amenazando el flujo energético global, Washington y sus aliados intentan utilizar ese mecanismo para evitar que la escalada del petróleo se traduzca en una crisis económica mayor.

Pero por ahora, el mercado del crudo sigue mirando con inquietud hacia el estrecho de Ormuz