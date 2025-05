La Policía Nacional avisa: ojo si te pasa esto con Bizum porque te puedes meter en un buen lío 

BIZUM via EUROPA PRESS

Bizum se ha convertido en una de las aplicaciones de moda. Con esta herramienta asociada a tu banco se puede mandar dinero al momento de un móvil a otro, con todas las ventajas que esto tiene.

Pero también hay errores. Muchas personas que usan la herramienta saben que un error en un número puede tirarlo todo por tierra, sobre todo si la persona a la que le has mandado el dinero por error no está en tu lista de contactos y no te lo quiere devolver.

Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a todos aquellos que han recibido un Bizum por error y no quieren devolver el dinero.

"¿Qué pasaría si envías un Bizum por error a otra persona y esta no te lo devuelve? Que sepas que puede estar cometiendo un delito de apropiación indebida y tú puedes denunciarlo", ha dicho el agente.