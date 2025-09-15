La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid

La portada de 'El Jueves' sobre las protestas en La Vuelta.

La portada que la revista satírica El Jueves publicó hace unos días está teniendo ahora un gran eco, tras las protestas en favor de Palestina que han obligado a suspender la última etapa de La Vuelta ciclista España, que iba a celebrarse en Madrid.

En esa primera plana aparece un dibujo del podio de la competición en el que en el cajón más alto está ocupado por los manifestantes, que llevan banderas de Palestina y carteles en los que se lee: "Fuera Israel de la Vuelta ciclista", "Free Palestine" y "No al genocidio Gaza".

Mientras, la suspensión de la última etapa de La Vuelta ha provocado una enorme polvareda social y política cuyo eco llega al extranjero. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado como "lamentable" que "todo un presidente del Gobierno", en referencia a Pedro Sánchez, haya "alentado la violencia para boicotear" la Vuelta ciclista a España, a su paso por Madrid.

"Es muy lamentable lo que hemos vivido en el día de ayer. Ver a todo un presidente del Gobierno alentando protestas, alentando violencia para boicotear la Vuelta ciclista a España en su etapa final, es desde luego una irresponsabilidad que nadie ha visto en ningún primer ministro de ninguna democracia moderna", ha condenado el 'número dos' del PP en una entrevista en La hora de la 1 de TVE, recogida por Europa Press.

Tellado ha sostenido que "es muy grave" que desde el Gobierno de España "se alienten protestas de esta naturaleza", y mucho más que el dispositivo planteado desde el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska "haya dejado indefensos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Mientras, Más Madrid ha exigido a Radio Televisión Española que retire a España del Festival de la Canción de Eurovisión si Israel no es expulsado del certamen.

Según ha trasladado al formación a Europa Press la presencia israelí en el festival supone la "normalización" del genocidio contra el pueblo palestino y que por ello piden que se adopten medidas "contundentes".

El objetivo es evitar que RTVE "avale" con su participación un evento en el que se "permite la presencia de un Estado acusado de crímenes de guerra y de genocidio" por "todos los expertos internacionales".