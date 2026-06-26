La reacción de Ramón Espinar a lo que dijo Fabián después de que TVE subtitulara a su madre 

El analista político y fundador de Podemos Ramón Espinar ha reaccionado en su perfil de X (la antigua Twitter) a la polémica que ha rodeado a la selección española de fútbol después de que TVE subtitulara a la madre de Fabián Ruíz durante una entrevista para el documental Denominación de origen.

Con estos capítulos, TVE intenta recoger la raíz y las historias de los futbolistas que representan a España en el Mundial acompañados de sus familiares. Por ello, para hablar del futbolista del PSG, entrevistaron a Chari, la madre de Fabián Ruiz.

Su madre recordó los inicios del futbolista, natural de la ciudad sevillana de Los Palacios, donde también es Jesús Navas, y cómo ha evolucionado hasta llegar a ser estrella del PSG y actual campeón de la Champions League. Sin embargo, para su intervención la cadena pública decidió ponerle subtítulos por tener acento andaluz.

Fabian, canterano del Betis, ha hecho una entrevista en Dazn antes del partido contra Uruguay y ha dejado una contundente crítica a RTVE por este gesto con su madre. "Por último, si alguien en la entrevista no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz, por si lo queréis hacer", ha soltado Fabián al periodista del canal deportivo tras hacerle la entrevista.

Su reacción que ha sido muy aplaudida en redes sociales y el propio Ramón Espinar la ha celebrado elogiando el comportamiento que están teniendo los futbolistas de la selección.

"Fabián cabreado por la cagada (reconocida y con disculpas) de RTVE subtitulando a su madre que habla con acento andaluz es el enésimo ejemplo de futbolista de esta selección que representa posiciones sociales y culturales interesantísimas", ha escrito en su perfil de X.

Sobre este documental y tal y como recoge la web de RTVE donde se pueden ver ya los cuatro capítulos que forman la serie, se busca "conocer de la manera más íntima a quienes representarán a España en el Mundial de fútbol de 2026".