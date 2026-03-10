Quién es Ousman Umar, el activista ghanés que inspira la película que 'recomienda' esta semana la ministra Elma Saiz

La portavoz del Gobierno ha protagonizado un curioso quiebro en el protocolo de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. Elma Saiz, también ministra de Migraciones, se ha animado a "recomendar" una película que participa en el Festival de Cine de Málaga. Una cinta que, justo cuando más se habla de migración por la inminente regularización de 500.000 personas, más necesaria resulta.

Esa película no es otra que Viaje al país de los blancos, una adaptación de la novela homónima escrita por Ousman Umar. Saiz ha justificado esta "pequeña licencia" al comenzar la rueda de prensa explicando que iba a dar una recomendación cultural: una película "muy especial".

Después aclaró que Ousman Umar es un activista con quien pudo reunirse este lunes precisamente en Málaga, en el marco de su festival. Del activista y divulgador la ministra explicó que no "para de aprender" de él "cada vez" que tiene "la fortuna" de coincidir con él.

Pero, ¿quién es Ousman Umar y por qué es relevante su novela y la nueva película adaptación?

La historia de Ousman Umar llega al cine

Ousman Umar es un inmigrante de origen ghanés que no sabe exactamente en qué mes o en qué año nació. "Sé que nací un martes. No sé de qué mes ni de qué año porque en mi tribu eso no importa", explica en la sinopsis de su propio libro, en el que cuenta las desventuras que vivió desde joven para llegar a Europa.

Y no son pocas. Con 13 años cruzó a pie el desierto del Sahara, y vio cómo la mayoría de sus compañeros, la mayoría de las personas que le acompañaban en ese contingente, morían de sed. Tres años después, a los 16, vio morir a su mejor amigo ahogado, debido a que la patera en la que trataban de cruzar a Europa se hundía.

Finalmente, con 17 años, logró llegar a Barcelona. Eso sí. No conocía ni una palabra de español. No sabía leer. Tampoco escribir. No tenía ni un euro. Durmió varios meses en la calle. Finalmente, una familia de la Ciudad Condal le acogió y hoy Ousman tiene padres y tres hermanos adoptivos.

No solo eso: tiene dos carreras universitarias, un máster, una ONG llamada NASCO Feeding Minds con la que se propone que veamos a los migrantes "en todas sus capacidades", alguna foto con el ya difunto papa Francisco e incluso ese libro que ya es película y que se está mostrando en el Festival de Cine de Málaga.

Su película llegará a los cines en junio

Buena parte de su historia la narra él mismo en la novela Viaje al país de los blancos, que también es el título que recibe el filme dirigido por Dani Sancho (que ya trabajó en Això no va de futbol).

Se trata del primer largo de Sancho con guion de Guillem Clua, y Umar se interpreta a sí mismo en su etapa adulta. El elenco lo completan debutantes como Benjamin Kakraba y Victor Sey.

El rodaje terminó el año pasado y será este 26 de junio cuando la cinta llegue a salas. Umar asegura que ver su historia convertida en película es "un sueño que trasciende lo personal". "Es la voz de miles de jóvenes que, como yo, emprenden viajes imposibles en busca de oportunidades".

"Este proyecto no solo visibiliza nuestra resiliencia, sino que invita al mundo a mirarse en el espejo de las migraciones con humanidad y esperanza. La solución de la migración forzada pasa por crear oportunidades de trabajo en origen".

Además de activista, Umar se define como divulgador. Por una razón muy sencilla. "Necesito contar mi historia hasta que no haya más historias como la mía por contar".