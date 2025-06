La respuesta de este niño cuando le preguntan en el cole qué ha desayunado es para llevarse las manos a la cabeza

La usuaria de TikTok @bruneeazul4 ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando la respuesta que ha puesto su hijo en un ejercicio del colegio en el que le preguntaban qué había desayunado hoy.

En concreto, en el vídeo, que ya ha superado los 10,3 millones de visualizaciones y 1,8 millones de me gustas, se puede leer como en la tarea del cuadernillo de infantil al pequeño le preguntan: "¿Qué desayunaste hoy?".

"NADA", ha contestado el niño. Una respuesta que ha hecho que los padres se lleven las manos a la cabeza y que quieran que les trague la tierra, aunque han decidido tomárselo con humor.

Aunque al parecer, no ha sido la única criatura que ha hecho que sus progenitores no sepan donde meterse, ya que los usuarios han aprovechado el divertido vídeo para contar algunas anécdotas similares, llegando a superar los 4.500 comentarios.

"Mi primo respondió al qué hicieron en vacaciones con: Jugar con mi primo mientras mi mamá y mi tía tomaban Fernet"; "Yo y mi hija nos pusimos de acuerdo para que faltara a la escuela, invente que estaba enferma. Adivinen quién le contó el plan a la maestra", han comentado algunos usuarios.

"A mi hijo en el preescolar le preguntaron que lo ponía triste y contesto: 'que mi mamá me pegue'. 'Yo no te pego hijo', le dije, a lo que él me contestó: 'pero me pondría triste si lo hicieras'"; "A mi hermano cuando estaba en la guardería le preguntaron qué quería ser de mayor, él les dijo: 'tocador, como mi papá'. Tuvieron que hablarle a mi papá para hablar. MI PAPÁ ES MÚSICO Y TOCA LA TROMPETA", han comentado otros.