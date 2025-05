En 'La Revuelta', fiel a su estilo, responden como nadie a Melody: entre broma y broma la verdad asoma

David Broncano se ha enterado en plena grabación de La Revuelta de que Melody ha hablado de ellos. La representante de España en Eurovisión ha cargado contra el programa de TVE por sus comentarios cuando los dejó tirados antes de una grabación.

"Me ha dolido que algunos compañeros han hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación. Creo que por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión que se ha reído de mí por quererme ir a mi casa con mi hijo. No me gusta esa doble moral, que yo pida un descanso y se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla de mí, de que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente", ha señalado Melody.

Que ha añadido: "No hay que burlarse del puesto y del número, porque yo no me meto con las audiencias de cada uno. Me parece de muy mal sabor de boca que se rían del propio canal y de la artista que ha hecho que España se una. Se tenía que decir y se dijo".

Broncano ha afirmado que no ha visto lo que ha dicho Melody: "¿Se ha enfadado? ¿Melody?". "Dice que nos hemos metido con ella", ha apostillado Grison. "¿Se ha enfadado ella con nosotros?", ha insistido Broncano.

"Pero que admite disculpas", ha dicho también Castella. Broncano ha señalado que hay que hacer el programa en directo para él enterarse de las cosas "vengo aquí y estoy vendido": "Igual me ha dicho hijo de puta te rajo y yo no puedo contestar".

"Ella ha sido educada", ha comentado de nuevo Castella. "¿Estamos diciendo que San Fadao?", ha dicho de broma el presentador. "Bueno luego lo miro y mañana digo algo. Si me ha citado respondo. Si la hemos invitado un montón de veces a Melody. La invitamos antes de Eurovisión, lo celebramos. Canceló un rato antes. No dijimos nada además", ha proseguido Broncano.

"Un buen chiste si no viene con disculpas luego el chiste no es nada", ha comentado Castella. "Ha dicho Netanyahu y tú la misma mierda", ha añadido Grison, dando su toque de humor.

Miguel Campos ha puesto una estampita a modo de meme de San Fadao y ha añadido Broncano que la pueden invitar en esa onomástica. "A mí me cae muy bien Melody. Voy a hacer como los programas de la televisión nacional. Me informo y mañana hablo", ha zanjado Broncano.