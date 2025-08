La sosegada respuesta de Revilla a Feijóo por lo de las vacaciones que va a escocer en la calle Génova

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en Mañaneros 360, el programa de Javier Ruiz en TVE. Lo primero que ha hecho el exmandatario es tirarle de las orejas al presentador porque se tiene que ir a menos cuarto.

Antes de entrar en materia, Ruiz le ha preguntado por la polémica de las vacaciones de Feijóo. Al despedirse de los medios de comunicación, el presidente del PP dijo que a los que no tuviesen vacaciones que no se preocupasen porque "las vacaciones están sobrevaloradas".

De forma sosegada, Revilla ha respondido que lo de Feijóo ha sido un patinazo. "Bueno, las vacaciones hay que respetarlas, a la gente que trabaja durante todo el año. Yo generalmente no las agoto porque lo paso en Cantabria y me las cojo así fin de semana. No viajo mucho pero es un derecho que tienen todas las personas y sobre todo la gente que trabaja durísimamente durante 11 meses al año y tienen que disfrutar de las vacaciones".

"No sé qué pretende con esto. Decir que él no las va a coger probablemente... no sé, no lo entiendo pero es una metedura de pata. A la gente hay que respetarle el derecho que tiene de disfrutar de unas vacaciones después de trabajar 11 meses", ha añadido Revilla. El exdirigente ha señalado que "a mucha gente le habrá sentado muy mal".