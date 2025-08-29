La traducción vista en la carta de un restaurante de Sitges tiene a muchos descolocados

En la hostelería pasan muchas cosas cada día. Gracias a las redes sociales hay momentos que se quedan grabados y que provocan risas y recuerdos a los usuarios. En otras no tanto, cuando un cliente deja una mala reseña sin tener razón y el propietario suele dar una contestación apropiada para defenderse.

Una guerra de bandos que no cesa. En esta ocasión ha sido un cliente que ha acudido a un restaurante de la playa de Sitges quien ha fotografiado la carta por una (mala) traducción que han hecho, de manera literal, y que por ello no ha podido evitar difundirlo en un tuit (@afoclabarraca).

Uno de los platos consistía en "mató amb mel i fruits secs". El mató, un tipo de queso fresco muy típico en la gastronomía catalana, iba acompañada con miel y frutos secos. La traducción en inglés ha sido "I kill with honey and nuts", como si la traducción viniese del verbo matar en primera persona del singular.

No ha sido el único que ha recibido una traducción tan literal. Justo debajo de ese plato estaba disponible el "xuxo de Girona amb xocolata calenta". El xuxo es un dulce tradicional de la provincia catalana, que en esta ocasión estaba acompañado por chocolate caliente. Sin embargo, para este restaurante, la traducción ha sido "Girona dog with hot chocolate".

La popular cuenta de la red social X @etfelicito se ha hecho eco y lo ha difundido: "El 'i kill with honey' es todo un clásico, pero el 'Girona dog' me ha robado el corazón". Para los usuarios lo peor ha sido la mala traducción al francés, que ha sido aún peor: "Je yue avec du miel et des noix" y "Chien de Gérona avec chocolat chaud". Ambas vienen traducidas de la traducción en inglés, no del catalán.

Entre carteles y nombres extraños, está el que puso el Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, en Cáceres, para advertir a los que visitaran la zona que estaba prohibido tirarse de cabeza del río: "Disfruta con cabeza... O puedes quedarte sin ella".