La última excentricidad de Trump: publica un nuevo mapa de EE.UU… y deja a medio mundo alucinando

Donald Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca.

Donald Trump vuelve a incendiar las redes sociales con una de esas publicaciones que mezclan provocación, política y desconcierto total.

El presidente de Estados Unidos compartió este martes en su red social Truth Social una imagen del mapa de Venezuela completamente cubierto con la bandera estadounidense y acompañado de una frase que no ha tardado en hacerse viral: "Estado 51".

Y no era una simple broma aislada.

La publicación llega apenas un día después de que Trump asegurara en una entrevista en Fox News que está considerando "seriamente" la posibilidad de incorporar Venezuela como un nuevo estado de Estados Unidos.

El mapa que ha revolucionado las redes

La imagen, difundida sin más explicación por Trump, muestra el territorio venezolano pintado con los colores de la bandera de EEUU y el mensaje "51st State".

Poco después, la propia cuenta oficial de la Casa Blanca replicó también el contenido en redes sociales, multiplicando todavía más el revuelo.

Las reacciones no tardaron en dispararse.

Mientras algunos seguidores del presidente lo tomaban como otra de sus habituales provocaciones digitales, otros interpretaron el gesto como una señal política cada vez más agresiva hacia Venezuela.

Trump insiste: "Venezuela ama a Trump"

El mandatario estadounidense lleva meses deslizando comentarios sobre una hipotética anexión del país sudamericano.

Incluso ha llegado a bromear con la posibilidad de presentarse algún día a presidente de Venezuela.

"Venezuela ama a Trump", aseguró recientemente al hablar sobre el país y sus enormes reservas petroleras.

Según varios medios estadounidenses, Trump considera especialmente estratégico el potencial energético venezolano, después de que Washington intensificara su influencia en el país tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año.

Venezuela responde con contundencia

Desde Caracas, la reacción fue inmediata.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó completamente cualquier posibilidad de anexión y recordó que Venezuela "es un país soberano".

También la líder opositora María Corina Machado se desmarcó de la idea.

Uno de los detalles que más comentarios ha generado es que el mapa compartido por Trump ni siquiera incluía el territorio del Esequibo, la región en disputa entre Venezuela y Guyana.

Otra provocación más en la era Trump

No es la primera vez que Trump juega públicamente con la idea de ampliar el territorio estadounidense.

En el pasado ya lanzó comentarios similares sobre Canadá o Groenlandia.

Pero esta vez el asunto ha ido un paso más allá porque la imagen fue difundida tanto desde su cuenta personal como desde canales oficiales de la Casa Blanca.

Y eso ha provocado que el mapa se convierta ya en una de las imágenes políticas más comentadas del día en internet.