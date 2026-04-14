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La última genialidad de Milei: se convierte en portero de Argentina en un vídeo con IA y las redes no dan crédito
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La última genialidad de Milei: se convierte en portero de Argentina en un vídeo con IA y las redes no dan crédito

El presidente lanza una pieza animada en la que "para" crisis económicas como si fueran penaltis y desata un aluvión de reacciones.

Israel Molina Gómez
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El presidente argentino Javier Milei saluda a sus seguidores en el acto de lanzamiento de 'La Libertad Avanza' como partido nacional, el 28 de septiembre de 2024, en Buenos Aires.
El presidente argentino Javier Milei saluda a sus seguidores en el acto de lanzamiento de 'La Libertad Avanza' como partido nacional, el 28 de septiembre de 2024, en Buenos Aires.Tomas Cuesta / Getty Images

No es un mitin ni una rueda de prensa. No es un discurso tampoco. Esta vez se trata de un videojuego o de algo muy parecido.

El presidente argentino, Javier Milei, ha vuelto a romper el guion con un vídeo generado con inteligencia artificial en el que se representa a sí mismo como portero de la selección argentina. Y, como era de esperar, el resultado ha corrido como la pólvora en redes.

Milei bajo palos… y contra todo

En la pieza, difundida por su partido, La Libertad Avanza, Milei aparece como guardameta en un partido simbólico. Pero no uno cualquiera. Los rivales no son futbolistas. Son problemas.

Inflación, pobreza, inseguridad o riesgo país llegan en forma de disparos que el presidente intenta detener bajo palos, en una metáfora visual de su gestión al frente del Gobierno.

Todo con estética de videojuego, ritmo acelerado y tono épico.

De Maradona… a Milei

El vídeo no se queda ahí.

Incluye guiños muy reconocibles para cualquier argentino: desde referencias al relato de Víctor Hugo Morales del mítico gol de Diego Maradona en el Mundial de 1986 hasta una narrativa que mezcla fútbol, política y cultura popular.

La idea es clara: convertir la gestión en un partido. Y al presidente, en protagonista absoluto.

Un pasado que vuelve

El detalle no es casual.

Antes de convertirse en economista y político, Milei fue portero en el Club Atlético Chacarita Juniors. El vídeo recupera esa imagen para reforzar el mensaje: alguien que "ataja" problemas. Aunque ahora no en el césped, sino desde la Casa Rosada.

En el vídeo también aparecen figuras clave de su entorno, como su hermana y dirigente política Karina Milei, junto a miembros de su equipo económico.

A lo largo de la pieza, se repasan algunas de sus principales medidas: el déficit cero, la bajada de impuestos o la reducción del riesgo país, convertidas en jugadas dentro de ese partido ficticio.

Todo empaquetado en un lenguaje visual pensado para redes.

Aplausos… y críticas

Como suele ocurrir con Milei, la reacción no ha sido unánime.

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones en pocas horas, con seguidores celebrando la creatividad y detractores criticando el tono o el mensaje.

Pero hay algo en lo que coinciden ambos lados: nadie lo ha ignorado.

La política como espectáculo

Más allá del contenido, el vídeo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión cada vez más presente: cómo están cambiando las formas de comunicar en política.

Milei no habla solo desde el atril. Habla desde memes, vídeos virales y formatos que se mueven mejor en redes que en ruedas de prensa tradicionales.

Y en ese terreno, vuelve a jugar con ventaja.

Israel Molina Gómez
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MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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