Lalachus pone voz a una multitud al reaccionar con este término a las sonadas palabras de Julia Otero

La humorista Lalachus ha reaccionado con una sola palabra, rotunda y que representa a muchos, ante las sonadas palabras que la periodista Julia Otero pronunció esta semana en Late Xou, el programa que Marc Giró presenta en La 1.

"BRAVO", ha sido la breve reacción de Lalachus, que ha provocado a su vez la respuesta desde la cuenta oficial del programa: "Brava tú".

En el momento al que hace referencia la humorista, Julia Otero se refería a una frase que pronunció ella mismo hace tiempo: "Voto en contra de mis intereses, pero a favor de mis principios".

Marc Giró quiso saber ahora si la periodista mantenía diciendo eso. "Por supuesto. Yo voto a favor de los principios porque voto pensando en la niña que fui, en la familia en la que me crie, una familia de inmigrantes gallegos que llegan a Barcelona, currantes, trabajadores, en un barrio obrero", explicó.

"Por tanto, mis principios que se cimientan en la niña que fui, en mi historia personal, siguen siendo los mismos. ¿Ha cambiado mi cuenta corriente? Sí, muchísimo, pero mis principios siguen ahí", destacó.

"Dije que voto en contra de mis intereses porque me interesaría mucho más un partido que prometa bajar los impuestos, me vendría fenomenal. Pero tampoco soy la única que vota en contra de sus intereses, hay mucha gente que gana 800 euros y vota por aquellos que no quieren subirle el SMI", dejó caer.