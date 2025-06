Lanza este mensaje alto y claro sobre una cosa que "no tiene perdón" y en la que muchos coinciden

La tuitera Yolanda Casares (@yolanda_casares) ha compartido a través a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, un vídeo de TikTok de @lorensrui con un mensaje que rotundo, alto y claro.

"Hay cosas que no tienen perdón", ha comentado la tuitera entre risas, justo antes de adjuntar el vídeo, el cual ha superado ya las 250.000 visualizaciones y los 2.000 me gustas.

"Vamos a ver, ¿por qué pones nuestra amistad en peligro llamándome a la hora de la siesta? No lo entiendo", empieza a escucharse en el audio del vídeo, mientras se graba una calle.

"Para qué me llamas a la hora de la siesta si sabes que en ese mismo instante en el que tú marcas mi teléfono voy a dejar de ser tu amiga para toda la vida", ha continuado la narradora.

"Me caes mal ya, ¿sabes lo que te digo? A no ser que te hayas cortado sin querer la yugular y estés en el suelo tirada y hayas perdido 17 litros de sangre...", ha bromeado.

"Si tu coges el teléfono después de llamar a tu madre, a tu hermana, a tu primo, a tu cuñado, a tu amiga y a la del quinto y soy yo la única que te puede salvar la vida, vale", ha apuntado la relatora.

"Pero si no, no me llames a la hora de la siesta. No entiendo la necesidad. Ni para trabajo ni para nada", ha concluido el audio. Un mensaje claro y directo que ha hecho estallar las risas.