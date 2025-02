Lanza un mensaje directo a los estadounidenses por lo que pasa allí con la inmigración: le da la vuelta a la tortilla

La enfermera y usuaria de TikTok @neurospicy_nurse, nacida en Portugal y cuya motivación en las redes sociales es difundir conciencia, comedia, consejos de vida y charlas reales, ha publicado un vídeo que ha dedicado exclusivamente a los estadounidenses.

Todo ha comenzado cuando ella vio que aquellos que dejaban Norteamérica para aterrizar en Europa se hacían llamar expatriados, por lo que quiso dedicarles un mensaje que ha generado muchísimas reacciones en forma de comentarios.

"Estimados estadounidenses, ustedes no son expatriados aquí en Europa, ustedes son inmigrantes", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado más de 300.000 visualizaciones y 27.000 'me gusta' en apenas unos días.

"Cuando dejas América para venir a vivir a nuestros países, como Portugal, y vienes aquí a presumir de lo barato que es, que si todos deberían venir aquí... Cuando realmente no es barato para los portugueses", ha expresado con contundencia. Según su punto de vista, "no eres un expatriado, no eres un nómada digital, eres un inmigrante, al igual que los mexicanos de tu país".

Sin embargo, ha diferenciado, y mucho, el comportamiento que tienen los mexicanos al llegar a Estados Unidos. "Ellos aprenden tu idioma, por ejemplo, pero tú, mientras estás aquí y vives en Portugal o en España en tres años, apena sabes decir 'gracias' en nuestros idiomas", ha comentado.

"Empieza a respetar a los inmigrantes en tu país porque tú también lo eres en nuestros países", ha rematado. Las reacciones han sido miles y miles, con opiniones divididas, pero han destacado especialmente las que están a favor de sus palabras.

"Conozco a algunos estadounidenses y británicos que llevan 10, 20 incluso 30 años en España y la única palabra que saben en español es hola", ha respondido la usuaria @kathrina.waterwol. Al final, el mensaje que ha querido transmitir la enfermera es pedir respeto a los "inmigrantes" que llegan al país por necesidad y trabajan para aportar su granito de arena y evolucionar de la mano.

La Casa Blanca de Estados Unidos confirmó la semana pasada del despegue de los primeros vuelos con migrantes deportados, con la promesa de endurecer las políticas migratorias. "El presidente Trump envía un mensaje contundente y claro a todos el mundo: si entras ilegalmente en Estados Unidos, sufrirás las consecuencias", comunicaron.