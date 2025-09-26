Las dos preguntas que deja Daniel Guzmán tras el discurso de Felipe VI en la ONU retumban hasta en Zarzuela

Daniel Guzmán ha respondido en sus redes sociales, donde es muy activo, a las últimas declaraciones públicas del rey de España en la sede de la ONU en Nueva York sobre lo que está haciendo Israel el Gaza.

"No podemos guardar silencio ni mirar para otro lado ante la devastación Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. Nos cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia", dijo Felipe VI ante la ONU.

Y comentó también: "Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún tiene Hamás con tanta crueldad".

Además, instó desde la tribuna a la comunidad internacional a "asumir su responsabilidad para hacer cuanto antes una solución viable que contemple la existencia de los dos estados".

"¿Ahora? ¿Después del exterminio de 65.000 civiles?", ha dicho el actor y director de las palabras del rey.