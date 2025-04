Le envía sin querer un correo escrito por ChatGPT a su tutor del TFG y la respuesta es de matrícula

El creador de contenido sevillano Manu Rivas (@manurivasr) ha vivido una de esas situaciones en las que uno acaba diciendo "tierra, trágame" tras enviarle, sin querer, un correo electrónico a su tutor del Trabajo de Fin de Grado generado con ChatGPT.

Su intención realmente sí era escribirle, pero no con el texto sin completar. El objetivo era pedir un cambio de temática del trabajo, ya que no se ajustaba a sus intereses. El escrito rezaba, literalmente, lo siguiente:

"Estimado [Nombre del Tutor], espero que se encuentre bien. Soy el estudiante de [Tu grado y especialidad]. Tras revisar los temas propuestos para mi TFG, no me siento conforme con ninguno de ellos. Ninguno de los temas me motiva ni se ajusta a mis intereses, por lo que me gustaría discutir la posibilidad de cambiar a un tema que esté más alineado con [tema o área de interés".

El final del correo fue la gota que colmó vaso: "Quedo a la espera de su respuesta. Atentamente [Tu nombre completo] [Tu nombre de matrícula] [Tu correo electrónico]".

"Se lo envié del tirón sin querer, le envié otro correo pidiéndole perdón por haber hecho las cosas así", ha aclarado. Ha revelado la respuesta y más irónico no ha podido empezar, siendo esta su respuesta:

"Estimado [Nombre del alumno]...", decía el correo de respuesta, aclarándole que debido al uso de la inteligencia artificial para solo un correo, le animaron a ponerse en contacto con la coordinación del TFG para buscar otro tutor.

El final del mensaje no ha sido menos: "Un cordial saludo [Nombre del Tutor], Tutor TFG [Nombre del Departamento o Área], Universidad [Nombre de la Universidad]".