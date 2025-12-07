Le llega este mensaje por WhatsApp y la conversación que se desata es para verla: el mensaje final le deja loco 

El acoso y las estafas a través de plataformas de mensajerías como WhatsApp cada vez son más habituales y comunes y miles de personas las sufren a diario viéndose en redes sociales muchas quejas de estos usuarios que no dudan en difundirlas en espacios como X (la antigua Twitter) o TikTok.

Por ejemplo, en las últimas horas se ha visto el mensaje que le ha llegado al tuitero conocido como Derap (@Derap92), que ha compartido el pantallazo de la breve conversación de WhatsApp que ha mantenido.

"Para trabajar en una inmobiliaria es obligatorio ser retrasado", ha denunciado junto a esta imagen. En ella se puede ver como la persona le escribía un "buenas tardes", a lo que él le respondía que "buenas tardes" y le preguntaba por "quién era".

Aunque el tuitero ha borrado su identidad y el nombre de su agencia, sí se puede leer que le confesaba su nombre y le comentaba que era "asesor inmobiliario independiente". "¿Y por qué me has escrito?", le ha preguntado el usuario. La respuesta del asesor ha sido la siguiente y le ha dejado sin palabras ante lo inesperado que ha sido: "Gracias por ponerse en contacto conmigo. El horario es de 10 a 14 y de 17 a 19".

"Pero si me has escrito tú. Y fuera de ese horario además", ha sentenciado el tuitero @Derap92.

Tiene truco

El pantallazo que ha publicado se ha hecho viral en la red social con más de 715.000 reproducciones y más de 43.000 me gusta y mil compartidos en las pocas horas que lleva en la red.

Muchos le han comentado que esa respuesta está automatizada por parte de la empresa, algo que el tuitero ha confirmado que es así, pero que hace que sea curiosa la historia la hora a la que le ha escrito, ya que el primer mensajes es a las 21 horas, dos horas más tarde del supuesto cierre.