Le pregunta por Instagram a una chica que qué estudia y la conversación que se desata es maravillosa

Muchas historias de Instagram dan pie a que haya conversaciones que acaben siendo virales gracias a respuestas de lo más originales que son capaces de sorprender día tras día a los usuarios.

Para conseguir que una simple captura de ese intercambio de mensajes logre acumular miles de me gusta y reproducciones no hay nada mejor que TikTok o X, la red social de Elon Musk conocida anteriormente como Twitter.

En las últimas horas ha sido el tuitero Lucas Zecchi el que ha compartido la conversación que ha mantenido con una chica después de que le respondiera a una historia de Instagram.

El joven le ha preguntado que qué estudiaba. Ella le ha replicado que "fonoaudiología" y él, ni corto ni perezoso, le ha contestado con este comentario: "No te escuché bien". Después ha recogido cable y se ha despedido con mucho estilo: "Na mentira. Tremendo, ¿cuánto te queda?".

En X, junto a la captura de pantalla, ha escrito lo siguiente: "Y después me preguntó por qué no me da bola nadie".