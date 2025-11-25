Le preguntan por la condena al Fiscal General del Estado y deja una sola frase demoledora 

La condena a Álvaro García Ortiz, ya exfiscal General del Estado sigue dando que hablar en la calle. En El HuffPost han salido a preguntar a la gente por la condena al fiscal por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dos años de inhabilitación.

"Una cagada". Con estas dos palabras ha definido este hombre la condena y ha explicado por qué. "Está mal porque además deja con el culo al aire a periodistas que han confesado. Se obvia todas las pruebas que había a su favor, o sea, mal", ha señalado el señor.

En otro corte ha afirmado que "el poder judicial, el Tribunal Supremo y todo eso está totalmente captado por la derecha". También se ha fijado este señor en la casualidad de que la sentencia saliese el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Más opiniones

Este hombre no ha sido el único que ha opinado con respecto a la situación actual del Fiscal General del Estado, ya exfiscal. Otros son partidarios de la condena y explican que dos años es poco tiempo "para que un fiscal, alguien del rango que es un fiscal general, esté revelando secretos".

De hecho, Álvaro García Ortiz ya tiene sustituta. Teresa Peramato es la elegida por el Gobierno de España para ser la nueva Fiscal General del Estado. Experta en violencia de género, de Salamanca y con un marcado perfil progresista.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno ha desvelado que una de las voces más autorizadas y representativas de la lucha contra la violencia machista llevará la toga y las riendas de la Fiscalía General del Estado. Será la cuarta mujer en hacerlo, después de Consuelo Madrigal (2015-2016), María José Segarra (2018-2020) y Dolores Delgado (2020-2022). Eso sí, sin tener en cuenta el paso interino de María Ángeles Sánchez en verano de 2022.