Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Le preguntan por la condena al Fiscal General del Estado y deja una sola frase demoledora
Virales
Virales

Le preguntan por la condena al Fiscal General del Estado y deja una sola frase demoledora 

En una entrevista a pie de calle con 'El HuffPost'.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Señor entrevistado por El HuffPost
Señor entrevistado por El HuffPostEl HuffPost

La condena a Álvaro García Ortiz, ya exfiscal General del Estado sigue dando que hablar en la calle. En El HuffPost han salido a preguntar a la gente por la condena al fiscal por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dos años de inhabilitación.

"Una cagada". Con estas dos palabras ha definido este hombre la condena y ha explicado por qué. "Está mal porque además deja con el culo al aire a periodistas que han confesado. Se obvia todas las pruebas que había a su favor, o sea, mal", ha señalado el señor. 

En otro corte ha afirmado que "el poder judicial, el Tribunal Supremo y todo eso está totalmente captado por la derecha". También se ha fijado este señor en la casualidad de que la sentencia saliese el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. 

Más opiniones

Este hombre no ha sido el único que ha opinado con respecto a la situación actual del Fiscal General del Estado, ya exfiscal. Otros son partidarios de la condena y explican que dos años es poco tiempo "para que un fiscal, alguien del rango que es un fiscal general, esté revelando secretos". 

De hecho, Álvaro García Ortiz ya tiene sustituta. Teresa Peramato es la elegida por el Gobierno de España para ser la nueva Fiscal General del Estado. Experta en violencia de género, de Salamanca y con un marcado perfil progresista. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno ha desvelado que una de las voces más autorizadas y representativas de la lucha contra la violencia machista llevará la toga y las riendas de la Fiscalía General del Estado. Será la cuarta mujer en hacerlo, después de Consuelo Madrigal (2015-2016), María José Segarra (2018-2020) y Dolores Delgado (2020-2022). Eso sí, sin tener en cuenta el paso interino de María Ángeles Sánchez en verano de 2022. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 