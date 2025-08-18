Le roban el wifi y cuelga este amenazante cartel: lo que dice está dando mucho que hablar

La cuenta de X @LiosdeVecinos ha publicado el amenazante cartel que se ha colgado en una comunidad después de que una persona utilizara sin permiso el wifi de otro vecino. El propietario de la conexión ha sido el que ha querido dejar las cosas claras con un mensaje que está dando mucho que hablar.

"Mensaje para el tío listo que se dedica a joder el wifi de los vecinos. Vamos a ver chaval, eres un piratilla de pacotilla. Me jodiste la contraseña de mi wifi, era mi número de teléfono, ¿fácil no?... ¿Sabes lo que cuesta Netllar? 12 euros al mes, pero por no gastártelos vas jodiendo la línea al personal", comienza diciendo el letrero.

"No tienes ni puta idea con quién te metes. Te conectas a mi red, visitas tu Facebook, usas tu WhatsApp...vas dejando rastro como garbancito. Ya sé quién eres, tu dirección de Facebook, tu número de teléfono, tengo tu dirección Mac y un registros de los logs del sistema impresos en papel y te he posicionado por GPS, sé dónde vives y con quién", prosigue.

A partir de aquí empieza a relatar amenazas. "Una llamada a la Guardia Civil, una denuncia y verás que divertido... o puedo hacer unos juegos divertidos y suculentos con mi red, porque sabías que infectar a los ordenadores de mi red con mis propias hacktools es legal, ¿lo sabes, no?".

"Tardo 10 minutos en un freír un Android, se inhibe la gestión de temperatura y energía, se pone la CPU a calcular decimales de Pi mientras duermes y lo cargas y por la mañana tienes un bonito pisapapeles. Vuelve a entrar sin permiso y no te avisaré", remata el texto.

Finalmente, acaba diciendo que lo que tiene que hacer es mandarle un mensaje e invitarle a una cerveza y lo pagan a medias. "Solo seis euros cada uno", concluye.

El tuit se ha hecho viral y muchos han contestado al autor del texto diciéndole que la mayor parte de sus amenazas no son ciertas o son medias verdades y que podía haber protegido mejor la clave de su wifi.