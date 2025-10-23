Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Leiva se moja sobre las protestas en favor de Palestina de La Vuelta y Ramón Espinar reacciona rápido
Virales

Virales

Leiva se moja sobre las protestas en favor de Palestina de La Vuelta y Ramón Espinar reacciona rápido

Dice que no necesita exponer su opinión sobre todos los temas, pero en este es claro.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El músico Leiva, excomponente de Pereza.GETTY

El músico Leiva, excomponente de Pereza y ganador entre otros galardones de un Premio Goya y de varios Los40 Music Awards, se ha pronunciado con claridad sobre las protestas en favor de Palestina que el pasado mes de septiembre consiguieron cancelar la etapa final de La Vuelta España en Madrid.

"Todo lo que está sucediendo con La Vuelta ciclista y tal... Dices: '¿Qué quieres? ¿Que no suceda?'. Es muy importante que suceda. Es esencial que esto suceda. Es la única manera ahora mismo. Por supuesto que sí. Hay circunstancias en las que hay que muscular una circunstancia incómoda para que las cosas cambien. Pues claro que sí. Por supuesto", ha afirmado el artista en una entrevista en eldiario.es

Las reacciones a esas palabras han sido numerosas, tanto a favor como en contra, aunque Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, ha sido uno de quienes se han pronunciado con más claridad. "Vaaaaaamos! Grande Leiva", ha celebrado.

Tras sus palabras en esa entrevista, Leiva ha admitido que "genuinamente" no le "nace por lo general tener una opinión" que él "necesite" que sea pública: "Y eso no significa que yo no tenga un pensamiento crítico, que esto se confunde mucho. No tengo como esa necesidad de publicar todas mis opiniones al respecto de la política o al respecto de cualquier cosa". 

Los datos del Real Instituto Elcano

Una encuesta del Real Instituto Elcano refleja la opinión pública española tiene "una perspectiva matizada sobre el conflicto entre Israel y Palestina" y" es capaz de distinguir entre este ya larguísimo enfrentamiento y la situación actual en Gaza". 

"Casi la mitad de la población, el 48%, cree que ambas partes tienen la misma responsabilidad en que este conflicto siga existiendo, pero sólo un 34% opina lo mismo respecto a la situación actual en la Franja. En este segundo caso, la responsabilidad se adjudica mucho más nítidamente a Israel: el 50% opina que este país es el responsable de lo que ocurre ahora en Gaza", según los datos del organismo. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 