Leiva se moja sobre las protestas en favor de Palestina de La Vuelta y Ramón Espinar reacciona rápido

El músico Leiva, excomponente de Pereza y ganador entre otros galardones de un Premio Goya y de varios Los40 Music Awards, se ha pronunciado con claridad sobre las protestas en favor de Palestina que el pasado mes de septiembre consiguieron cancelar la etapa final de La Vuelta España en Madrid.

"Todo lo que está sucediendo con La Vuelta ciclista y tal... Dices: '¿Qué quieres? ¿Que no suceda?'. Es muy importante que suceda. Es esencial que esto suceda. Es la única manera ahora mismo. Por supuesto que sí. Hay circunstancias en las que hay que muscular una circunstancia incómoda para que las cosas cambien. Pues claro que sí. Por supuesto", ha afirmado el artista en una entrevista en eldiario.es

Las reacciones a esas palabras han sido numerosas, tanto a favor como en contra, aunque Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, ha sido uno de quienes se han pronunciado con más claridad. "Vaaaaaamos! Grande Leiva", ha celebrado.

Tras sus palabras en esa entrevista, Leiva ha admitido que "genuinamente" no le "nace por lo general tener una opinión" que él "necesite" que sea pública: "Y eso no significa que yo no tenga un pensamiento crítico, que esto se confunde mucho. No tengo como esa necesidad de publicar todas mis opiniones al respecto de la política o al respecto de cualquier cosa".

Los datos del Real Instituto Elcano

Una encuesta del Real Instituto Elcano refleja la opinión pública española tiene "una perspectiva matizada sobre el conflicto entre Israel y Palestina" y" es capaz de distinguir entre este ya larguísimo enfrentamiento y la situación actual en Gaza".

"Casi la mitad de la población, el 48%, cree que ambas partes tienen la misma responsabilidad en que este conflicto siga existiendo, pero sólo un 34% opina lo mismo respecto a la situación actual en la Franja. En este segundo caso, la responsabilidad se adjudica mucho más nítidamente a Israel: el 50% opina que este país es el responsable de lo que ocurre ahora en Gaza", según los datos del organismo.