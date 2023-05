Lo que les sucedió a estos argentinos en un hotel de Sevilla es casi mejor no verlo

La usuaria de TikTok @sofia.vienny ha subido a esa red social un vídeo en el que se hace realidad la pesadilla de todo viajero: que el hotel en el se aloja sea una auténtica pesadilla.

En las imágenes se ve cómo ella y su compañero están en Sevilla y explican que su habitación huele de una forma completamente insoportable. "Muy lindo el hotel, lástima el olor a mierda", ha escrito en su publicación.

"Estamos con una tragedia en el hotel. Hay un olor a mierda, pero a mierda. A humedad, a cloaca", se lamenta la joven en el vídeo, en el que explica que al entrar en un primer momento les llamó mucho la atención el fuerte olor a perfume que había allí.

"Claro. ¿Por qué había tanto olor a perfume? Llegamos de pasear todo el día y hay un olor nauseabundo nivel que estamos eligiendo perder plata porque no nos contestan los de la recepción. No hay nadie, no nos contestan ni a WhatsApp ni nada", se queja.

La usuaria asegura que se van a marchar porque "no se puede ni respirar" y muestra cómo su novio entra para recoger las cervezas y algo más de comida que tienen allí. Se puede apreciar en las imágenes cómo el hombre entra tapándose la nariz pero, aun así, tiene arcadas.

"Estamos eligiendo pagar como 300 euros más para irnos a otro hotel", se lamenta la mujer, que califica la experiencia como "horrible": "Y encima compramos el único aromatizante de ambiente que encontramos en el Carrefour y parece que tiene espuma".