Va a este bar de Madrid y el cartel con la tabla de precios no puede ser más clásico: hay un detalle que lo hace casi irrepetible
Virales
"Descubriendo baretos por Madrid con las cartas que nos gustan (y a precios sensatos)".

Alfredo Pascual
El tuit de @pbrionesmqz con la tabla de precios de la cafetería Jara.
El tuit de @pbrionesmqz con la tabla de precios de la cafetería Jara.

En un mundo cada vez más globalizado en el que los bares y restaurantes clásicos y con una estética de esa que se suele definir como de toda la vida parecen ser sustituidos cada vez más por cadenas de restaurantes, lugares con platos más modernos y cafeterías con ambientes diferentes cuyos precios suelen ser más elevados. 

Sin embargo, aún quedan rincones en los pueblos y ciudades en los que disfrutar de esos sitios. El usuario y creador de contenido vinculado al mundo de la gastronomía y hostelería Pablo BM, conocido como @@pbrionesmqz, ha publicado una imagen de la cafetería Jara.

Este rincón, ubicado a escasos cinco minutos de la madrileña plaza de toros de Las Ventas, luce una tabla de precios difícil de ver hoy en día, tanto por los propios precios como por el cartel en el que se indican, ya que hasta mantiene la casilla de pesetas para cuando había que hacer la conversión a pesetas y euros. 

"Descubriendo baretos por Madrid con las cartas que nos gustan (y a precios sensatos). Y su caña con buen aperitivo!", ha afirmado el creador de contenido en un tuit que lleva ya más de 14.000 reproducciones.

La tabla de precios

Tal y como se puede ver en la imagen que ha compartido, una ración de jamón serrano vale 10 euros, igual que una de chorizo ibérico, mientras que si es de jamón ibérico asciende a 17. La de queso curado, por su parte, se queda en 14 euros, mismo precio que la de calamares a la romana, lacón y croquetas caseras. 

En 11 euros se pueden degustar raciones de boquerones, ensaladilla rusa y morcilla. Por su parte, la más cara es la de sepia, cuyo coste es de 18 euros. 

En cuanto a los sándwich el mixto y vegetal vale 4 euros, en 5 está el mixto con huevo y el de pollo y en 8 euros el especial de la casa, el Jara, y el triple. 

Alfredo Pascual
Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 