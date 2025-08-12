Llega dos horas tarde a su cita para la uñas y se lleva una de las mayores lecciones de su vida

La impuntualidad es uno de los mayores defectos de muchas personas, que hacen desesperarse a menudo a sus conocidos haciéndolos esperar y esperar. Pero, a veces, ese pecado tiene consecuencias.

Lo puede atestiguar bien una clienta que fue a hacerse las uñas dos horas más tarde de su cita y acabó llevándose una lección de esas que se recuerdan toda la vida.

Lo ocurrido lo ha subido a TikTok @juxvxs_, que es quien estaba en el local en ese momento. "Tengo cita a las cuatro", le dicen. Y ella responde implacable: "Pero son las seis".

"Yo ya te he borrado, tenías cita a las cuatro, no a las seis. Y no has venido", insiste la dependienta, ante lo que la clienta intenta excusarse: "Ya, he podido venir ahora". "Pero podías haber avisado o algo", insiste la empleada.

"Es que no he podido, no he podido llegar, me ha traído mi tía aquí y entonces he llegado a esta hora, pero tengo cita", insiste la otra. La dependienta le ofrece una solución: volver a las ocho, porque en ese momento es imposible atenderla ya que está ocupada con otras personas.

"Si te cojo a ti voy a ir tarde con ellas y ellas han venido a su hora", insiste. "Pues nada, he venido para nada. Así no se va a quedar eh", advierte la clienta.

En las reacciones, son muchos los que creen que la escena estaba preparada. Sin embargo, muchos advierten: "Esté preparado o no, eso pasa. 11 años trabaje de peluquera y es así. Y hacen perder el tiempo y luego se enfadan por que no las atiendes".

"Habla como si fuera 15 minutos lo que llega tarde (que aún así también me parece mal), pero son dos horas y con toda su cara exige que la atiendan ahora?!? Demasiada paciencia has tenido en contestarla bien xd", agrega otra persona.