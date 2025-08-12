Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Llega dos horas tarde a su cita para la uñas y se lleva una de las mayores lecciones de su vida
"Pero podías haber avisado o algo".

Rodrigo Carretero
Una persona, haciéndole las uñas a otra.Getty Images

La impuntualidad es uno de los mayores defectos de muchas personas, que hacen desesperarse a menudo a sus conocidos haciéndolos esperar y esperar. Pero, a veces, ese pecado tiene consecuencias.

Lo puede atestiguar bien una clienta que fue a hacerse las uñas dos horas más tarde de su cita y acabó llevándose una lección de esas que se recuerdan toda la vida.

Lo ocurrido lo ha subido a TikTok @juxvxs_, que es quien estaba en el local en ese momento. "Tengo cita a las cuatro", le dicen. Y ella responde implacable: "Pero son las seis".

"Yo ya te he borrado, tenías cita a las cuatro, no a las seis. Y no has venido", insiste la dependienta, ante lo que la clienta intenta excusarse: "Ya, he podido venir ahora". "Pero podías haber avisado o algo", insiste la empleada.

"Es que no he podido, no he podido llegar, me ha traído mi tía aquí y entonces he llegado a esta hora, pero tengo cita", insiste la otra. La dependienta le ofrece una solución: volver a las ocho, porque en ese momento es imposible atenderla ya que está ocupada con otras personas.

"Si te cojo a ti voy a ir tarde con ellas y ellas han venido a su hora", insiste. "Pues nada, he venido para nada. Así no se va a quedar eh", advierte la clienta.

En las reacciones, son muchos los que creen que la escena estaba preparada. Sin embargo, muchos advierten: "Esté preparado o no, eso pasa. 11 años trabaje de peluquera y es así. Y hacen perder el tiempo y luego se enfadan por que no las atiendes".

"Habla como si fuera 15 minutos lo que llega tarde (que aún así también me parece mal), pero son dos horas y con toda su cara exige que la atiendan ahora?!? Demasiada paciencia has tenido en contestarla bien xd", agrega otra persona. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero es Traffic Editor Manager en 'El HuffPost' y trabaja desde Madrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en 'El Día de Valladolid', en 'El País' y en las radios musicales del grupo Prisa. Puedes contactar con él en rodrigo.carretero@huffpost.es