Llega el repartidor de Amazon a su casa en plena ola de calor, le ofrece algo de beber y la reacción de él es para reflexionar

La ola de calor que está sufriendo desde hace días toda España (y que todavía se quedará varias jornada más entre nosotros) hace especialmente difícil el día a día de algunos trabajadores que no tienen más remedio que estar al aire libre y, a veces, incluso al sol.

Entre ellos están los repartidores, que pueden disfrutar del aire acondicionado mientras se desplazan en la furgoneta, pero que quedan expuestos a la altísimas temperaturas cuando bajan y tienen que transportar en ocasiones pesados bultos de una parte a otra.

La usuaria de X @mssann_ ha provocado una multitudinaria reflexión al relatar lo que le ha ocurrido cuando un repartidor de Amazon ha llegado a su casa.

"15:30 de la tarde. 41 grados en la calle. Llama el repartidor de Amazon y le abro para recoger mi paquete. Le ofrezco un vaso de agua o una Coca Cola fresquita. Me dice que nadie se lo ha ofrecido en todo el día. No sé, hemos llegado ya a no ofrecer ni un vaso de agua", se lamenta.

"Doy fe, soy repartidor"

Han sido muchos los que se han escandalizado con la respuesta del trabajador. Por ejemplo, una usuaria admite: "Yo nunca he caído en hacer algo así, pero me has dado una gran idea. La verdad es que pido pocas cosas por Internet, y siempre se van corriendo, pero a partir de ahora lo haré".

"Doy fe. Soy repartidor. Hoy, por primera vez desde hace medio mes, alguien me ha ofrecido agua. Que no hace falta, ya llevo yo una nevera en mi furgoneta con agua de sobra, pero el gesto se agradece. De las propinas ya ni hablamos. Esas ni están, ni se las espera", dice otro.

Mientras, la ola de calor que desde el pasado domingo azota a España se va a extender y los avisos meteorológicos que activa la Agencia Estatal de Meteorología se han ampliado a trece comunidades autónomas ante las temperaturas extremas que se van a alcanzar.

La alerta es además de nivel naranja (riesgo importante) en seis comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias), ante la previsión de que los termómetros se disparen por encima de los 40 grados en muchas áreas durante las horas centrales del día.