Llegan unos turistas que sólo hablan inglés a un restaurante de Asturias y cuando el camarero va a tomarles nota acaba indignado

La escena que ha vivido un camarero de un restaurante de Asturias con unos clientes el extranjero ha indignado al trabajador, que ha acabado lanzando una reflexión sobre la importancia de conocer los idiomas de los lugares a los que viajas.

"Lo que me pasó hoy atendiendo a unos clientes extranjeros... porque la verdad es que es para mear y no echar gota. Prácticamente siempre que viene alguien que no habla español me toca a mí atenderlo así que hoy no iba a ser menos, así que fui con toda la normalidad del mundo a hablar con ellos, explicarles la carta", empieza diciendo en TikTok el usuario @formulaactualidad.

"Después de todo me dicen: es que mi esposa es alérgica a no sé qué. Y me dijo una palabra un poco extraña, yo acabé deduciendo que era vinagre, pero porque me lo señalaron en la ensalada. Pero le dije: 'Por favor, ¿me podrías confirmar? Y ahí ya me empezó a hablar de muy malas maneras", recuerda el camarero.

"Es que tú vienes aquí a un país que no es el tuyo, no entiendes ni papa de español, yo estoy haciendo un esfuerzo por hablar contigo, que yo me puedo defender e n inglés, pero no tengo un nivel altísimo y tú me estás diciendo que eres alérgico a algo y yo te estoy preguntando por confirmar más que nada por ti", subraya.

"Al final acabé confirmándolo, pero me dijeron: 'No tenemos que decirlo nosotros'. ¿Cómo que no? Yo si voy a Inglaterra tengo que saber inglés, si voy a Francia tengo que saber a Francia, si voy a Alemania tengo que saber alemán. ¿Pero vosotros venís aquí y no tenéis que saber español? Pues me molesta bastante", admite.

"Puedo defenderme ligeramente en inglés, entender algo en francés, en italiano, pero hay palabras que al menos intenta ayudar un poco. Me molesta sobre todo por las formas, porque puedo reconocer que yo quizá deberá saber cómo se dice vinagre en inglés para trabajar en hostelería, pero las formas me parecen terroríficas", lamenta.