Lo que aparece al final de la cuenta de este bar provoca más de 600 comentarios: "Primera vez que veo esto en España"

El concepto que le ha cobrado un bar de Málaga a un cliente ha provocado cientos y cientos de reacciones de todo tipo, con usuarios escandalizados y otros que defienden el derecho del hostelero.

"Primera vez que veo esto aquí en España ¿Qué opináis?", ha planteado la popular cuenta @soycamarero, que ha mostrado la cuenta de la cafetería, en la que al final del todo aparece un cargo de 3,50 euros (por dos, en total 7 euros) como concepto de "propina".

"El otro día me quedé de piedra almorzando en el Paseo Marítimo de Málaga. 3.5 euros de propina por persona sin ni siquiera consultarlo", le ha explicado la clienta que sufrió esa cuenta.

"Yo soy hostelera y me gusta que me dejen propina, pero esto de imponer que te la tengan que cobrar..." deja caer la usuaria.

"La propina viene de la época de los mozos que cargaban maletas, servicios de lujo, en teoría, si tú requieres de atención personalizada para placer, como lo es ir a comer a un restaurante, debes dar propina, si no, ve tú y busca tu comida y tus cosas", sostiene una persona.

"¿Podría ser el cobro de terraza? Hay sitios que te cobran por servirte fuera y también restaurantes que de comer en mesa a hacerlo en barra hay 2€ de diferencia", apunta otra. "Yo creo que lo que molesta es la palabra propina, ya que significa que es lo que tu quieres dar. si pusiera servicio de terraza o cubierto. No habría quejas…", argumenta otra persona.

Hasta ahora, lo más lejos que habían ido los restaurantes en España era "sugerir" una cantidad determinada de propina. Ya en ese caso, el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, sostuvo que se trataba de una técnica que trata de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada.

Sánchez reiteraba que "no es un acto ilegal porque no lo imponen" (lo de dejar propina), pero cree que pedir ese dinero es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido", el del personal del establecimiento. Según opina, la propina "no puede ser el sustituto de un salario decente".