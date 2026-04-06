Lo que aparece de repente flotando por la nave de Artemis II dicen que es una de las mejores "publicidades involuntarias" de la historia

A las 13:56, hora del este, de este lunes 6 de abril, Reid Wiserman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido en los humanos que más lejos han estado del planeta Tierra. Es difícil hacer más historia en el espacio que los tripulantes de la nave Orión de la misión Artemis II. Pues alguien lo ha conseguido y de forma totalmente involuntaria.

La usuaria de la red social X, llamada Twitter antes de que la comprara Elon Musk, ha captado en el directo emitido por la NASA un objeto que ha aparecido flotando entre los tripulantes debido a la falta de gravedad. El director de fotografía y streamer español Pol Turrent, conocido en las redes sociales como Polispol, lo ha descrito de una manera que muchos han suscrito.

"Este momento es probablemente el mejor anuncio involuntario de Nutella que he visto nunca", ha escrito en un tuit, acumulando más de 2.000 'me gusta' (y subiendo) en apenas unos minutos. Razón no le ha faltado porque, de ser realmente un descuido involuntario, tendrá un gran impacto en las ventas de los famosos botes de la crema de chocolate.

"Se podría decir que Nutella ha ganado la batalla"

Un bote de Nutella flotaba entre los tripulantes y se ha convertido en tendencia total en las redes sociales, especialmente por los comentarios que los españoles han ido dejando en el tuit de Polispol.

"Se podría decir que Nutella ha ganado la batalla a Nocilla", ha escrito la usuaria Mariola Dinarès. El usuario @Aitor_lz insertaba un gif aludiendo a que el dueño de la empresa ya se estaba frotando las manos pensando en el disparo de ventas que iba a tener después de que millones de personas viesen cómo su producto estrella estaba en el mismísimo espacio a cientos de miles de kilómetros de la Tierra.

"Yo vi la transmisión de eso y fue un 'XD' ver la Nutella por ahí volando", ha respondido @DPlag023. Uno de los comentarios irónicos más sonados ha sido el de Cristian Vanvouver: "Ya meten publicidad hasta en la luna".