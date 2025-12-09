Qué vías legales tendría ahora Álvaro García Ortiz tras conocerse la sentencia 

19 días después de que se conociera el fallo, el Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia por la que condenó al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y 7.200 euros por revelación de datos reservados.

El Alto Tribunal lo condena tanto por el correo del novio de Ayuso como por la nota de prensa y destaca que no debió "responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".

La sentencia considera probado que fue él o alguien de su entorno quien filtró el correo en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aceptaba en su nombre la comisión de dos delitos contra Hacienda. Apoyada por cinco jueces, la sentencia también recoge el voto particular de dos magistradas que estaban a favor de la absolución.

La opción del incidente de nulidad

¿Puede recurrir esta sentencia García Ortiz? Lo cierto es que no; las sentencias del Supremo son firmes y no cabe recurso. Lo que sí podría hacer es presentar un incidente de nulidad. Se trata de un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales en firme, pero que rara vez prospera porque es el propio Supremo el que debe resolverlo.

El recurso de amparo

Otra vía que podría llegar a explorar el dimitido fiscal general sería el recurso de amparo al Tribunal Constitucional si considera que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales.

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal están legitimados para interponer un recurso de amparo y ha de hacerlo en los treinta días posteriores a la sentencia.

¿Y alguna vez el Constitucional ha tumbado una sentencia del Supremo? No es frecuente, pero sí ha pasado. Cabe recordar que hace unos meses ya anuló las condenas ratificadas por el Alto Tribunal por el fraude de los ERE, entre otras las de los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

¿Puede ser indultado o acudir a Estrasbugo?

Otra posible puerta sería la del indulto, que podría basarse en los dos votos particulares que eran proclives a la absolución. Ese proceso se iniciaría con una solicitud al Ministerio de Justicia, que después recopila informes y, finalmente, va al Consejo de Ministros, donde se toma la decisión final.

Respecto a Europa, podría acudir al El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tiene la potestad de poder verificar si las autoridades españolas han velado adecuadamente por los derechos y libertades.