Lo que dice Karra Elejalde sobre lo que está pasando ahora en el cine español va a provocar un lío: "A ver cómo lo digo sin cagarla"
Opina de lo que hacen los directivos y los guionistas.

Daniel Pueblas Lara
El actor Karra Elejalde.
El actor Karra Elejalde ha concedido una entrevista a Libertad Digital donde ha denunciado la supuesta autocensura latente en el cine actual. "A ver cómo lo digo sin cagarla, estamos siendo más papistas que el Papa", asegura.

El vasco está en Málaga, donde ha presentado su nueva película, Auri, en el marco del Festival de Cine. "Antes la censura la gestionaba la derecha y te decían el plano de los senos fuera, a día de hoy es el guionista el que se autocensura", sostiene Elejalde.

Al hilo de esto, el actor opina que "está bien" que en todas las películas actuales "aparezca alguien de raza negra o de raza oriental o lo que sea". Pero hace un matiz importante sobre lo que, a su juicio, ocurre con el cine actual. 

"No puede ser que cada película tenga que tener un chico con síndrome de Down, uno que tiene un muñón, otra que habla azí con la z, otro que es transexual... tampoco es fiel reflejo de la sociedad", defiende el vasco.

Elejalde cree que "probablemente a la hora de escribir a día de hoy, cuando presentas el guion te dicen ‘aquí me falta un transexual, un tullido, un tío con síndrome de Down y un paquetito de preservativos en la mesita de noche’".

Lo que opina sobre la ultraderecha

Pese a estas declaraciones, Elejalde ha opinado en varias ocasiones sobre cuestiones políticas, dejando claro que está muy lejos de los extremos. "Yo estoy muy contento de una cosa, ni en Navarra, ni en Guipúzcoa ni en Álava y ni en Vizcaya ha salido un solo candidato de ultraderecha", aseguró en una ocasión.

Al hilo de esto, Elejalde dijo que había que tener cuidado con las opciones por las que se decanta uno cuando acude a las urnas. El actor advirtió a la gente de que "tengamos cuidado con lo que votamos porque eso es lo que nos merecemos". 

