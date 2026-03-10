Un vecino se queja de que hagan ruido en la cocina a las ocho de la mañana con el exprimidor y abre un debate de más de 2.000 comentarios 

La periodista y filóloga Carmen Calvo ha abierto un buen debate tras plantear una situación vecinal en X que ha generado miles y miles de comentarios. No es la primera vez que se ha viralizado un problema entre vecinos, ya sea por un cartel quejándose de ruidos, olores o situaciones parecidas.

Esta vez, Calvo ha relatado la situación mediante una pregunta: "¿Qué haríais si un vecino se queja de que haces ruido en la cocina (exprimidor) a las 8 y cuarto de la mañana y te dice que le despiertas?".

Las reacciones han surgido al instante y han sido más de medio millón de visualizaciones, 3.000 'me gusta' y más de 2.000 comentarios. Lo que ha abierto el melón ha sido la hora a la que ha usado el exprimidor, especialmente porque muchos lo consideran una hora ya decente.

De hecho, la periodista deja constancia de que compró un exprimidor (mal llamado), "silencioso". Las respuestas han variado: desde las más serias hasta las más irónicas, como la del usuario @juanan_cv: "Empezar a desayunar tortilla francesa para tener que batir huevos también".

¿Es una hora decente?

Esa ha sido la clave a debatir. Por un lado, el usuario @david_kp1 le da una solución: "Pues respetarle, quizá trabaja de noche". Calvo ya ha dejado claro que le ha dicho al vecino que se ha quejado que a esas horas ya se puede hacer ruido: "No voy a dejar a mi familia sin desayunar".

Óscar César también ha intentado encontrar una solución: "Comprar una cafetera de las que muelen el grano... Y así ya no escuchará el exprimidor". @M_hierbasdulces, ha respondido: "Depende. Si es un tocapelotas, pasar de él. Si es un buen vecino que no suele quejarse, exprimirlo por la noche. Si lo dejas en nevera, en un vaso de Nocilla con tapa para reducir el contacto con oxígeno y con un par de gotitas de limón para que no oxide, no pierde casi vitaminas".

Y la periodista lo ha dejado claro: "Es un tocapelotas. Le molesta todo de todos". En ese sentido, María vuelve a responder: "Entonces combina. Unas veces lo exprimes por la noche y otras por la mañana, y cuando venga a protestar, le dices que qué raro porque casi siempre lo haces de noche".

¿Hasta qué hora se puede hacer ruido en casa?

Desde que en 2003 se creara la Ley del Ruido, se ha intentado prevenir y reducir la contaminación acústica. También depende de las normas municipales, pero el incumplimiento del límie acarrean multas desde los 750 euros hasta los 3.000 euros.

Según esta ley, por lo general, los municipios permiten hacer ruido entre semana, es decir, de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 o 22:00 horas. En el caso de los fines de semana y festivos, el límite pasa a ser de 9:30 a 21:00 horas.