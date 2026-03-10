Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Varapalo para Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega, al ser rechazada su petición por riesgo de reincidencia
Influencers y Celebrities
Varapalo para Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega, al ser rechazada su petición por riesgo de reincidencia

El juez ha desestimado la solicitud de la defensa debido a que se considera probable que pudiera volver a quebrantar la ley.

Marius Borg Høiby en la celebración del Día Nacional de Noruega 2015
Cuando Marius Borg Høiby fue detenido el 4 de agosto de 2024 acusado de lesiones y amenazas a su entonces pareja y de haber destrozado su casa. Aquello abrió la caja de Pandora, y desde entonces ya nada se pudo parar.

El hijo de Mette-Marit de Noruega fue detenido en más ocasiones, interrogado en otras tantas y finalmente fue acusado de 38 delitos antes del juicio contra él que comenzó en el Tribunal de Oslo el 3 de febrero de 2026 y que se prolonga hasta el 19 de marzo.

Marius Borg Høiby a su llegada a un acto benéfico en Oslo en 2017
El último de sus arrestos tuvo lugar el fin de semana antes del proceso. Fue acusado de agresión, amenazas con arma blanca e incumplimiento de una orden de alejamiento hacia una de sus exnovias que ya lo había denunciado previamente. 

La fiscalía pidió prisión preventiva para el hijastro del príncipe heredero de Noruega, pero antes fue ingresado en el hospital, donde recibió la visita de Haakon y Mette-Marit y de la princesa Ingrid Alexandra.

Riesgo de que pueda volver a delinquir

Tras abandonar el hospital, su vida ha transcurrido entre la prisión preventiva y el juicio. Pasadas las primeras cuatro semanas, su defensa pidió la liberación alegando que no había riesgo de que cometiera nuevos delitos si era puesto en libertad.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la lista de cargos incluso aumentó de los 38 a los 40 durante el proceso, y que varios de ellos fueron presuntamente cometidos desde la primera detención de Marius, se ha rechazado la petición de libertad.

Boceto de Marius Borg Høiby y sus abogados en el juicio contra él por 38 delitos
Como señala TV2, el juez Eirik Aass ha decidido que Høiby permanecerá bajo custodia al menos hasta que finalice el juicio el 19 de marzo. Pasado ese plazo, la Fiscalía tendrá entonces que decidir de nuevo si solicita al tribunal la prisión preventiva para el hijo de Mette-Marit.

Mientras llega ese momento, se rechazó la petición del acusado debido a que "el tribunal considera que todavía hay una fuerte preponderancia de probabilidad de que Høiby, tras ser liberado, cometa nuevos actos delictivos con una pena de prisión de más de seis meses".

"El caso incluye varias resoluciones de acusación que, a su vez, se refieren a diversos delitos a lo largo del tiempo. El alcance de los delitos anteriores constituye, en sí mismo, un factor determinante a la hora de evaluar el riesgo de reincidencia", indicó el juez Eirik Aass. Así que Marius va a seguir detenido al menos hasta que finalice el juicio contra él.

