El museo de Camilo Sesto en Alcoy: fecha de inauguración y todo lo que puedes encontrar en él

Camilo Sesto en la presentación de su disco 'Camilo Sinfónico' en noviembre de 2018, unos meses antes de su muerte

El ayuntamiento de Alcoy (Alicante) inaugurará el 11 de junio de 2026 el museo dedicado al cantante Camilo Sesto, un espacio cultural que reunirá más de 2.000 piezas relacionadas con la trayectoria del artista nacido en la ciudad alicantina.

Ubicado en la calle Camí número 44, el espacio expositivo en la ciudad natal de Camilo Sesto ocupará unos 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y cuatro ámbitos temáticos:

Espectáculo audiovisual.

Juventud y Rock and Roll.

Creando una estrella.

El mundo a sus pies.

Camilo Sesto en 2010 (Photo by Fotonoticias/WireImage) Fotonoticias via Getty Images

El alcalde alcoyano, Toni Francés, ha explicado que el consistorio ha anunciado la fecha con antelación para facilitar la organización de la llegada de seguidores del artista procedentes de distintos países ya que, según ha señalado, se trata de "un proyecto muy deseado dentro y fuera de la ciudad".

La creación del museo responde a la voluntad expresada por el propio artista en su testamento tras su fallecimiento en septiembre de 2019 a los 72 años, en el que encargó al ayuntamiento de su ciudad natal la puesta en marcha de este espacio expositivo y la custodia de diversos objetos cedidos por su familia, entre los que estarán su automóvil Mercedes-Benz, su discografía, sus premios, los instrumentos musicales y otros objetos personales.

Holograma de Camilo Sesto

El recorrido incluirá también la recreación de su estudio de grabación, un escenario multifuncional para conciertos y karaoke, así como un espacio dedicado a su participación en el musical Jesucristo Superstar, donde se incorporará un holograma del artista.

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros, de los que algo más del 60 por ciento procede de fondos europeos. En los próximos días el ayuntamiento concluirá el proceso de selección del personal encargado de dirigir el centro.

El acto inaugural contará con representantes institucionales, personas vinculadas a la trayectoria del cantante y miembros del ámbito cultural y musical y tras esa ceremonia y una primera visita a las instalaciones, el museo abrirá al público.

Camilo Sesto grabando un disco en Madrid en 1974 Getty Images

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha destacado el impacto turístico que se espera con la apertura del museo y ha señalado que la iniciativa permitirá reforzar la proyección internacional de la ciudad y atraer visitantes, especialmente del mercado latinoamericano.

Una estrella con proyección internacional

Camilo Sesto, nombre artístico de Camilo Blanes Cortés, nació en Alcoy en 1946 y fue uno de los cantantes españoles de mayor proyección internacional a lo largo de una carrera donde publicó más de cuarenta trabajos discográficos y alcanzó especial popularidad durante las décadas de 1970 y 1980, con numerosos éxitos en España y en los países de habla hispana de América. Sus ventas totales se estiman en más de 2,5 millones de copias en todo el mundo.

Además de interpretar sus propias composiciones, el artista también escribió canciones para otros intérpretes de la época y entre estos hitos figura la producción e interpretación en España del musical Jesucristo Superstar.

Tres años antes de su fallecimiento, en septiembre de 2019, el ayuntamiento de Alcoy le concedió los títulos de Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria, y también dio su nombre a una de las principales avenidas del municipio.