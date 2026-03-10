Arkano desvela qué fue lo que le llevó a superar su adicción al alcohol 

El rapero y freestyler Arkano, conocido por ser campeón internacional de las batallas de gallo de Red Bull, se comprometió hace justo un año a no volver a beber alcohol. Ahora, el artista ha publicado El canto del mirlo, un nuevo tema con el que celebra su particular reto personal.

Según ha contado en La Ventana, esta semana ha logrado el objetivo. "Quería poner un broche bonito al reto y contar cómo me siento ahora, sin la trampa del alcohol", explica. Y además, ha contado cómo fue el momento que llevó a tomar la decisión.

Arkano recordó sin esfuerzo cómo y por qué decidió dejar de beber. La noche anterior a ese 7 de marzo volvió de fiesta a casa junto a la que entonces era su pareja. Se sentía "hundido, sucio y hecho una mierda", relata.

Aquella noche lloró mucho y tuvo la sensación de haber tocado fondo, según ha contado. Justo entonces decidió dejar el alcohol y hacerlo público. Y no solo eso, si no que decidió retransmitir el proceso a través de redes sociales para obligarse a cumplirlo.

"Era una manera de comprometerme de verdad", explicó en la SER. Durante los primeros meses compartió vídeos diarios sobre su evolución. Más tardes, después pasaron a ser semanales y finalmente mensuales.

No ha estado solo en este proceso

Para superar su adicción, Arkano ha contado con la ayuda de su entorno más cercano. Su madre, la que entonces era su pareja, su mejor amigo y su mánager han sido clave en este proceso.

Además, contó con la ayuda de un psicólogo especializado en adicciones con quien comenzó terapia pocos días después de tomar la decisión. El tratamiento le ha permitido aprender a identificar los desencadenantes que pueden empujarle a recaer.

Respecto al alcohol, explica, uno de los factores más complicados es su normalización social. "Mi vida ha sido casa, gimnasio, trabajo y un ocio sano", asegura. En doce meses solo ha entrado en una discoteca una vez, y se marchó apenas diez minutos después.