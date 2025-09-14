Lo que dice Luis Tosar sobre Gaza podría ser perfectamente un mensaje para Esperanza Aguirre y Almeida

Luis Tosar ha recibido el premio Faro de Honor en la novena edición del Festival de Cine de Santander y en una entrevista concedida a EFE no ha perdido la oportunidad de hablar sobre la situación que está ocurriendo en la Franja de Gaza, lamentándolo profundamente.

"Están matando niños indiscriminadamente todos los días, si no los matan a tiros, los matan de hambre y los estamos viendo, somos espectadores todos de esto, de esta masacre", ha añadido Tosar en la citada entrevista, en la que lamenta que sea un tema que todavía se ponga en duda.

Para Tosar se trata de uno de los espectáculos "de barbarie humana más atroces" que se haya podido ver en décadas y es difícil de creer que haya personas que nieguen reconocer la palabra "genocidio", un mensaje que podría aplicarse perfectamente a las últimas polémicas palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien negó que hubiera un Genocidio en Gaza por parte de Israel y lo comparó con el holocausto nazi.

O a Almeida, que negó también que "no hay un genocidio en Gaza". Unas palabras respondidas por Más Madrid mediante una pancarta con el texto: "Sí, es un genocidio".

Ante el comunicado, junto a cientos de artistas que tomaron acciones promovidas por los colectivos culturales y grupos propalestinos, en el que pidieron al Gobierno el embargo de armas a Israel, ha reconocido que "el Gobierno ha respondido y eso hay que monitorizarlo".

"Hay que ver si ese embargo se traduce en un real decreto y si se cumple", ha añadido el actor, que no ha dudado en defender que el mundo de la cultura tiene una "responsabilidad grande". Tal y como ha contestado a EFE, parte de su oficio es la contestación y crítica, además de ayudar a la población a permanecer en un "permanente estado de duda".

"Mucha gente ha tardado en reaccionar", ha razonado, refiriéndose sobre todo al ámbito político.