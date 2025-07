Lo que dice sobre San Fermín tras ir por primera vez provoca una multitud de reacciones

Erik Sánchez no ha necesitado más que un vídeo, su cara desencajada y magullada, unas cuantas frases mal hiladas, pero muy sentidas, para poner patas arriba el algoritmo. "Es lo más loco que he vivido en mi vida", asegura tras haber pisado por primera vez Pamplona en plenos Sanfermines. El vídeo, subido a su cuenta de TikTok, supera el medio millón de visualizaciones y, sobre todo, decenas de comentarios de todo tipo: desde quienes comparten su entusiasmo hasta quienes le afean no haberse enterado de nada.

Empieza con el chupinazo, que define como “unos 40 minutos que lo pasas mal pero a la vez bien”. Advierte de que no se puede respirar, que hay tanto vino como gente, y lanza consejos prácticos en modo supervivencia: “O te atapias las zapatillas o las vas a perder. Lo mismo pasa con el móvil”. De fondo, inserta un vídeo donde se ve la plaza del Ayuntamiento teñida de rojo y blanco, entre empujones, coros y duchas etílicas. Luego, la fiesta: “Da igual el momento y la hora del día que en Pamplona habrá fiesta”. Menciona charangas, batucadas y bares como obstáculos inevitables para avanzar por Estafeta.

El momento más esperado, según él, eran los encierros. “Llevo desde pequeño viéndolos en la tele y una vez que llegas a Santo Domingo y ves toda la calle llena de gente, las cámaras y todo… es increíble”, cuenta, con la emoción intacta. Narra cómo se colocaba para el primer cántico, se subía a Estafeta y esperaba su tramo de carrera. Pero añade un pero: “Había demasiada gente. Mucho ‘gri’, mucha gente que estaba quieta en las esquinas y hacía muy difícil correr”. La entrada en la plaza de toros, eso sí, le dejó “flipando”.

En cuanto el vídeo empezó a moverse, los comentarios comenzaron a arder. Los había de todo pelaje. Una usuaria le suelta: “¿Sabes que se puede ir a los Sanfermines y no colaborar con el maltrato animal?”. Otro seguidor celebra su entusiasmo: “Me alegro de ver que has venido a disfrutar de los Sanfermines, no como tantos que se piensan que solo es alcohol”. También aparece Gema, pamplonica con experiencia traumática: “Una vez viví el chupinazo en el Ayuntamiento y no vuelvo en mi vida”.

Pero la palma se la lleva barandon, que resume la frustración de muchos corredores: “Para correr delante del toro es el peor sitio de España. Somos cinco corriendo y 300.000 con el móvil ocupando espacio y molestando”. Habla de empujones, caídas y de no poder ni colocarse en el recorrido. Todo un retrato del San Fermín 2.0.

Erik, sin embargo, lo tiene claro. Cierra su vídeo con una afirmación rotunda: “¿El año que viene volveré? Por supuesto. No tengáis ningún tipo de duda”. Pues nada, apuntadlo en la agenda.