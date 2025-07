Lo que se ha encontrado en varios bares de Málaga es ya el colmo: está en la imagen y es lo nunca visto

Cada vez más aparecen terrazas en cualquier acera. A la mínima que haya un espacio, aunque sea entre árboles, encajonadas o situadas incluso donde parece imposible colocarlas, se encuentra una terraza de un bar.

Esto ocurre, fundamentalmente, en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla o Valencia, pero también pasa ya en pueblos más pequeños en los que las terrazas han colonizado espacios públicos.

Sin embargo, en los últimos días se ha visto en la capital de la Costa del Sol unas mesas de unos bares y restaurantes situadas debajo de los andamios de toda una calle, una imagen que no ha tardado en hacerse viral.

"Terrazas bajo un andamio, The Show Must Go On in Málaga.....", ha escrito el tuitero Fernán Fernández, que se hace llamar en X @malagacuriosa. Además, ha acompañado el tuit con un vídeo de un minuto de una de las calles que llegan a la céntrica plaza Mitajana de la ciudad.

"Me he dado cuenta que hay un andamiaje en todo el edificio porque están restaurando la fachada y están poniendo sillas y mesas de terrazas bajo un andamio de una obra, no sé si es legal o no. No sé hasta qué punto tiene cierta seguridad y vemos como todo el bar se ha metido debajo del andamiaje, desconozco el tema de legalidad, pero cuanto menos interesante es", ha asegurado el autor del vídeo, mientras recorría la calle.