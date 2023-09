Lo que una española que se ha ido a vivir a Argentina no encuentra en los supermercados: "Me volví loca"

Mucho se habla de los tiktokers extranjeros que vienen a España a vivir y de cómo es su vida aquí pero poco de cómo viven españoles en otros lugares. La creadora de contenido @jacque29_, malagueña, ha contado las cosas que le han chocado de Argentina, país en el que vive desde hace unas semanas.

Lo más llamativo tiene que ver con la higiene personal: ha contado que allí no existe el gel en botes y que la gente se ducha con jabón de pastilla. "Que no haya gel en el súper. No puedo. Me volví loca los primeros días buscando gel. Aquí se bañan con jabón en pastilla o jabón líquido pero las botellas grandes de gel no hay", ha apostillado.

Pero, ¿qué más le ha sorprendido? Que todo se dé en bolsas, los niños pidiendo en la calle, que no haya fregonas —la gente tira un trapo al suelo con un palo—, el mate que "está malísimo", cómo llaman a ciertas cosas, la altura de los edificios, que la gente no pare en los pasos de cebra, que sólo se dé un beso y que no se pronuncie la letra 'z'.

Parece que el vídeo ha chocado un poco a algunos argentinos, que han comentado que algunas cosas no son del todo así y que sí que hay fregonas y que sí hay ese tipo de gel de ducha.