Lo que han hecho en las fiestas de un pueblo de La Rioja con David Broncano es lo nunca visto

La inteligencia artificial (IA) ha llegado para cambiarlo casi todo y eso se está haciendo notar en muchos aspectos cotidianos. Pero lo que casi nadie había visto es lo que ha ocurrido con el presentador de La Revuelta, David Broncano, en un pueblo de La Rioja.

Desde El Rasillo de Cameros decidieron elegir al cómico como pregonero de sus fiestas, pero lo han hecho de una forma poco habitual y que, en algunos casos, puede ser motivo de denuncia.

El Ayuntamiento del municipio riojano decidió utilizar la IA en el pregón y clonar la voz de Broncano para dar el discurso inaugural de las fiestas de San Mamés, antes de dar paso al lanzamiento del cohete que marcaba el inicio.

Tanto los locales como los visitantes del pueblo, pensaban que el presentador de La Revuelta estaría presente, pero se encontraron con que era la inteligencia artificial la gran protagonista.

Según ha recogido RTVE, varias han sido las frases que, recreando la voz de Broncano, se escucharon en el evento. "Porque uno está acostumbrado a hablar de la pasta que tiene la gente, de sus hábitos sexuales, pero la verdadera pasta y la verdadera fiesta es esta, aquí y ahora, en El Rasillo", señaló el falso presentador.

"Me han dicho que son las fiestas de San Mamés. Un santo, por lo visto, que a saber qué hacía. Yo me he metido un poco en Google, como buen explorador de Wikipedia del siglo XXI, y he visto que tenéis un club náutico que es la puta hostia…", indicó la IA, como si de Broncano se tratara.

Tal y como ha informado Larioja.com, el Ayuntamiento de El Rasillo de Cameros colgó dos carteles. Uno de ellos, informaba a la gente que el pregón estaba siendo "realizado por IA". En el otro, le pedían a Broncano que no acudiera a los tribunales: "David, no nos denuncies".