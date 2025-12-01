Lo que le dice Almeida a Nadal en la alfombra roja de los Premios AS provoca su reacción inmediata

Este lunes 1 de diciembre se han celebrado los Premios AS del Deporte 2025 con Rafa Nadal como gran protagonista de la noche. En la alfombra roja han pasado numerosos deportistas y personalidades del mundillo como la gran jugadora de bádminton Carolina Marín, la atleta María Pérez, el futbolista francés Raphaël Varane o el exfutbolista Raúl González, entre muchos otros.

En un momento de la alfombra roja, Nadal se ha encontrado con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, un confeso fan del Atlético de Madrid, uno de los máximos rivales del Real Madrid, del que es seguidor el tenista e incluso han llegado a vincular a una futura presidencia en sustitución de Florentino Pérez.

Se ha escuchado perfectamente gracias a las cámaras del Diario AS lo que le ha dicho durante un momento. "A esta plaza (la de Neptuno) vamos a venir este año", le ha achacado, en referencia a que el Atlético de Madrid celebrará la consecución de un título, ya sea LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España o la mismísima Champions.

La reacción de Rafael Nadal es inmejorable, pero es que el que primero responde ha sido el exfutbolista del Real Madrid, Raúl González Blanco, entre risas: "Vamos a ver...". Sin embargo, Nadal ha sido otra cosa, mientras reía, negaba insistentemente con la cabeza: "No, no".

Un día emotivo para Nadal

Al ser el gran protagonista del acto, antes de subir al escenario de la gala para recoger el Premio AS Leyenda del Deporte, un viejo conocido ha aparecido sobre el escenario mientras locutaba el vídeo homenaje al extenista. Era Marc Maury, el famoso speaker de Roland Garros al que siempre le toma de más relatar todos los títulos de Nadal en el Philippe Chatrier.

Además, el propio Maury contaba una anécdota con Nadal, al conocerle en 2003, en el que le iba a entrevistar: "La primera vez que vi a Rafa fue en Montecarlo, con Albert Costa en la cancha. Entró a la entrevista y me dijo 'yo no hablo inglés, no hablo inglés'".